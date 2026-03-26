ユニホームの売り上げランキングを発表

メジャーリーグ機構（MLB）は25日（日本時間26日）、ユニホームの売り上げランキングを発表した。ドジャース・大谷翔平投手は1位、山本由伸投手は2位に入った。トップ2を日本勢が独占するのは初の快挙だ。

このランキングは2025年のワールドシリーズ終了後からの売り上げを集計したもの。MLBによると大谷のユニホームは米国、日本、世界で30か月連続で売り上げ1位を記録。オフの期間を集計したランキングでは3年連続の1位となった。MLBは「メジャーリーグで最も人気のある選手として新シーズンを迎える」と称えた。

大谷はエンゼルス時代の2023年9月末に発表された売り上げランキングで、日本選手として初めてトップになった。2025年7月末と9月末に発表されたユニホームの売り上げランキングでも1位を獲得している。

昨季ワールドシリーズを制したドジャースからはムーキー・ベッツ内野手が5位、フレディ・フリーマン内野手が7位、エンリケ・ヘルナンデス内野手が12位にランクイン。トップ20に5選手が入った。山本は昨年4月に発表されたランキングでは10位にランクインしていたが、1年で大きく順位を上げた。

【MLBユニホーム売り上げトップ10】

1.大谷翔平（ドジャース）

2.山本由伸（ドジャース）

3.アーロン・ジャッジ（ヤンキース）

4.カル・ローリー（マリナーズ）

5.ムーキー・ベッツ（ドジャース）

6.ノーラン・アレナド（ダイヤモンドバックス）

7.フレディ・フリーマン（ドジャース）

8.ピート・アロンソ（オリオールズ）

9.ローマン・アンソニー（レッドソックス）

10.ピート・クロウ＝アームストロング（カブス）（Full-Count編集部）