フォーブスが発表したMLBの高収入ランキング

米経済誌「フォーブス」が24日（日本時間25日）、2026年のMLB選手高額年収ランキングを発表した。ドジャース・大谷翔平投手が1億2700万ドル（約201億5100万円）で首位を独走する中、2位にランクインしたヤンキースのコーディ・ベリンジャー外野手に大きな注目が集まっている。想定外の順位に「クレイジーだ」「なんで???」と驚きの声が上がっている。

ベリンジャーは今季、年俸5500万ドル（約87億2700万円）にスポンサー収入などを加えた総額5650万ドル（約89億6400万円）を稼ぎ出す見込みだ。昨オフにオプトアウト権を行使してフリーエージェントとなり、1月にヤンキースと5年総額1億6250万ドル（約257億8400万円）で再契約。2000万ドル（約31億7300万円）の契約金が含まれたことで、単年度の収入が跳ね上がる形となった。

また、フィールド外でも化粧品ブランドの「レブロン」や「ルイビル・スラッガー」などと提携しており、着実に収入を積み上げている。一方でランキング5位には、チームメートでMVP3回のスター、アーロン・ジャッジ外野手が4610万ドル（約73億1500万円）で続いており、「ベリンジャー＞ジャッジ」の“歪な構図”が野球ファンに大きなインパクトを与えた。

米スポーツ局「FOXスポーツ」が公式X（旧ツイッター）でランキングを発表すると、大谷に次ぐベリンジャーの意外な順位にSNS上の米ファンも騒然としている。「オオタニはまあ予想通り。でもコーディ？ なんだそれ」「コーディ・ベリンジャー???」「ベリンジャーがジャッジより多く稼いでるとかクレイジーだ」「2026年にベリンジャーより稼いでるMLB選手ってショウヘイだけなの?」「ベリンジャー???? なんで???」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）