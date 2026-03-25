オープン戦最終登板で4回0/3を投げて11奪三振の力投

【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で投打同時出場した。今季初めてリアル二刀流で実戦のマウンドに上がり、11三振を奪う力投を見せた。奪三振ショーを演じた右腕に対し、バッテリーを組んだウィル・スミス捕手からも称賛の声が上がっている。

初回からエンジン全開だった。先頭のネト、続くトラウトを連続空振り三振に仕留める最高の立ち上がりを見せた。2回無死一、二塁のピンチでは3者連続三振で切り抜け、3回2死から再びトラウトを空振り三振に仕留めるなど、6者連続三振をマーク。最速98.5マイル（約158.5キロ）の直球などを武器に、5回途中でマウンドを降りるまで4回0/3を投げて4安打3失点に抑え込んだ。

3年ぶりとなる二刀流でのレギュラーシーズン開幕へ向け、確かな手応えを掴むマウンドとなった。前回登板となった18日（同19日）のジャイアンツ戦でも無失点に抑えており、オープン戦は計8回1/3を投げて防御率3.24で締めくくった。

試合後、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じたスミスは「状態は良さそうだった。4回くらいを11奪三振だったよね」と回顧。「（実際に大谷の球を）受けて私もそう思ったよ。いい状態だね」と太鼓判を押した。大谷とのバッテリーは楽しいかと問われると「ああ。楽しいよ。今日は三振を（沢山）奪っていたからね。とてもよかったと思う」と充実の表情で語った。（Full-Count編集部）