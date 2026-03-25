【明日から】Amazon 新生活セール Finalで山崎実業の「tower」シリーズが超特価に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール対象商品の中から山崎実業の「tower」シリーズをご紹介。見た目はスタイリッシュながら、かゆいところに手が届く機能性で、多くの人に愛されています。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
今回は、セール対象商品の中から山崎実業の「tower」シリーズをご紹介。見た目はスタイリッシュながら、かゆいところに手が届く機能性で、多くの人に愛されています。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し
マグネットで浴室の壁に浮かせて収納できる風呂用イス
囲み方を自由に調整できるIH専用レンジガード
隠してすっきり。キッチンサイドに置ける2段の調味料ラック
幅が調節できる、シンク下の鍋蓋＆フライパン収納スタンド
電気ケトルなどのキッチン家電下を有効活用できるラック
バスルームのデッドスペースを有効活用できるコーナーラック
高さが低いフラットタイプで、調理中のゴミなども入りにくい排気口カバー
浴室壁面に強力マグネットで取り付けられるバスルームバスケット
海外製の大版タイプも収納できるキッチンペーパーホルダー
その他のおすすめ商品
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
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※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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