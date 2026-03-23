エンゼルスとのオープン戦前、トラウトとともに駆け寄り笑顔でハグ

【MLB】 エンゼルスー ドジャース（日本時間23日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われるエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場する。古巣との一戦を前に、マイク・トラウト外野手と再会して笑顔でハグ。「良いねぇ良いねぇ泣きそうだよ」「最高にエモい瞬間」とファンの感動を呼んでいる。

右翼後方でキャッチボールしていた大谷と、中堅で球拾いをしていたトラウトがともに笑顔で駆け寄っり、再会を喜ぶかのようにハグを交わした。2018年から2023年までエンゼルスでプレーした大谷にとって、最強コンビ“トラウタニ”と称された盟友だ。

大谷は2024年からドジャースに移籍。別々のユニホームになっても旧友たちとの絆は健在だ。トラウトはこの日「2番・中堅」で先発出場する予定となっている。

久々の再会に、SNS上では「大谷サンとトラ兄がーーー 久々の兄弟再会」「熱いハグ」「大谷さんとトラウトのハグってなんか照れちゃう！」「昔からの絆が伝わってきて、見ていて心が和みます」「トラウト、翔平、レンドンのクリーンアップは強烈だったね」「トラウトと大谷、仲良しだね」などと盛り上がった。（Full-Count編集部）