30日からのガーディアンズ3連戦、朗希→大谷→中5日で由伸起用も

ドジャースのマーク・プライヤー投手コーチは22日（日本時間23日）、敵地で行われるエンゼルス戦前に取材に対応し、開幕ローテーションの大枠を明かした。開幕投手の山本由伸投手からシーハン、グラスノー、佐々木朗希投手、大谷翔平投手と並び、6戦目は再び山本が務める可能性を示唆した。2カード目のガーディアンズ戦は、日本人トリオが揃って先発マウンドに上がるかもしれない。

プライヤー投手コーチは山本の開幕後について「順調にいけば（ガーディアンズとの）3試合目に投げるはずだ。登板後に決める」と説明。中5日で6戦目となる4月1日（同2日）に登板する可能性を示唆した。

ロバーツ監督もこの日、開幕4戦目となる30日（同31日）のガーディアンズ戦に佐々木、翌31日（同4月1日）の同戦に大谷が先発する予定であることを明かしている。

開幕2カード目に先発揃い踏みが実現するかもしれない日本人トリオ。ワールドシリーズ3連覇に向け、開幕ダッシュをもたらすことができるだろうか。（Full-Count編集部）