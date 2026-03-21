ドジャースが今年の球場グルメを発表

やたらと存在感抜群だった。ドジャース公式X（旧ツイッター）は20日（日本時間21日）、本拠地ドジャースタジアムで販売される新しい“球場グルメ”を公開した。定番のブリトーなどがお披露目されるなか、ファンの視線はランチボックスに向かった。

球団公式Xは「新しい一年、ドジャースタジアムでの新しいフード」として新商品を4枚にまとめて公開した。大きなフライドチキン、ブリトー、サンドイッチ、そしてランチバーガーボックスが登場。どいうわけか、バーガーには特別仕様のボックスも添えられていた。

そして青のボックスには、ドジャースのキャップとユニを被ったコアラがデザインされていた。1980年代、ドジャースはLA動物園とのコラボグッズを扱っており、その時からコアラがマスコットキャラのようにたびたび登場していた背景がある。

もっとも、ドジャースとコアラの関係性はあまり馴染みがないもの。何より反応したのが、中日ファンだった。

中日の人気マスコット「ドアラ」と見間違ったファンが多いようで「ドジャースにドアラがいるな……」「コアラがいるからドラゴンズかと思ったら」「もしかしてドアラさんの影響力？」「あれ？ なんでいるの」「コアラがマスコットなの？」「コアラでてきたらますます中日と間違えそうよ」と驚きが広がった。（Full-Count編集部）