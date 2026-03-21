安めぐみ、長女11歳の誕生日祝福「どんどんとお姉さんにもなって」
タレントの安めぐみが18日、オフィシャルブログを更新。長女・詩歌（うた）ちゃんが11歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族で祝福した様子を公開した。
この日、「11歳。」と題してブログを更新すると、「11」の数字バルーンやハローキティの風船、「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた華やかな装飾の中で撮影した母娘の２ショットとともに「昨日は、長女のお誕生日、11歳になりました」と報告。
「11歳！４月からは６年生だなんて、早さにびっくりです！」と成長の早さに驚きをつづり、「いつも元気いっぱい、そして最近はどんどんとお姉さんにもなっていっています」と娘の成長ぶりを紹介。「いつもありがとう」と感謝の思いをつづった。
安は「素敵な充実した幸せな一年を過ごせますように」「これからもたくさんそばでサポートさせてね」と温かいメッセージを送り、食事の席でのバースデープレートや遊びに出かけた際の様子など、家族での思い出ショットも多数公開。
最後は「おめでとうー」と愛情たっぷりにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「うたちゃんお誕生日おめでとうございます」「素敵な一年になりますように」「可愛い」などの声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、「11歳。」と題してブログを更新すると、「11」の数字バルーンやハローキティの風船、「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた華やかな装飾の中で撮影した母娘の２ショットとともに「昨日は、長女のお誕生日、11歳になりました」と報告。
安は「素敵な充実した幸せな一年を過ごせますように」「これからもたくさんそばでサポートさせてね」と温かいメッセージを送り、食事の席でのバースデープレートや遊びに出かけた際の様子など、家族での思い出ショットも多数公開。
最後は「おめでとうー」と愛情たっぷりにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「うたちゃんお誕生日おめでとうございます」「素敵な一年になりますように」「可愛い」などの声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。