大谷は3種類、ベッツも男女2パターンあるが…

ドジャースは20日（日本時間21日）、昨季のワールドシリーズ優勝を記念した「ゴールドコレクション」のユニホームを発表した。選手たちが決め顔で写真撮影に臨み、ワールドシリーズMVPの山本由伸投手も加わった。しかし殊勲のヒーローにもかかわらず、まさかの“措置”に女性たちが“憤慨している。

球団公式X（旧ツイッター）は山本、ブレイク・スネル投手、ミゲル・ロハス内野手、ウィル・スミス捕手の写真とともに「王者はゴールドを身にまとう」として“金仕様”の特別グッズを公開した。ファンも入手可能で、ドジャース公式サイトや、本拠地では23日（同24日）から販売が開始される。

球界最高の人気選手である大谷翔平投手のユニホームは、男性用、女性用、子ども用の3パターン用意されている。ムーキー・ベッツ内野手やフレディ・フリーマン内野手も男女2パターンあるものの、なぜか山本は男性用のみしか販売されていない。これにドジャースの女性ファンたちは目を丸くした。

「なぜヤマモトの女性用ユニがないの？」

「女性仕様の選択肢がもっと必要!!! オオタニ、ベッツ、フリーマン、キケのだけ。ヨシのはないの？ カーショーも?? マンシーも?? スミスも?? おかしい！」

「ヤマのユニを再ストックしてください。両バージョン。今、今すぐ!!!!」

「なぜ女性仕様のヤマモトユニがないのよ、ドジャース!?」

「もっとヤマモトのユニを売りに出して」

「もう在庫切れとは」

「職場で今この投稿を見た。ヤマモトユニはもう売り切れてるの?!」

などと投稿には女性たちからの悲鳴にも似た怒りの声が寄せられている。

山本は昨季レギュラーシーズンで30試合に登板して12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99を記録した。サイ・ヤング賞投票では3位に入った。さらにポストシーズンでは5勝1敗、防御率1.45、2完投とフル稼働。ワールドシリーズでは3勝を挙げる活躍で連覇の原動力となった。（Full-Count編集部）