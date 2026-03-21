“セオリー”に一石…廣畑実氏が提唱する、理想的なバットの握り方

「バットは小指側からギュッと握れ」。野球界で長年語り継がれてきたこの定説が、実はスイングの鋭さを奪っているかもしれない。多くの小・中学生を指導してきた、大阪桐蔭元主将の廣畑実さんは、バットの操作性とスイングスピードを最大化させる鍵は「親指・人差し指・中指」の3本にあると断言する。

なぜ小指側で握るといけないのか。廣畑さんは「肘関節の硬直」をその理由に挙げる。小指や薬指に力を入れて握り込んでしまうと、手首から肘にかけての筋肉が連動して固まってしまい、スムーズなバット出しが困難になるのだ。

一方で、廣畑さんは「鉄棒」を例に出して解説する。鉄棒にぶら下がる際、小指側だけでは体を支えられないが、親指・人差し指・中指の3本であればしっかりと支えることができる。つまり、本来力が入るべきはこの3本であり、ここを主役に据えることで、余計な力みを排除しながらも、芯のある力強いスイングが可能になるという。

廣畑さんが伝える握り方は、まず親指、人差し指、中指の3本で軽くバットを支える。このとき小指と薬指は「力を抜いておく」のがポイントだ。「インパクトの瞬間に指が離れてしまうのでは？」という不安もあるかもしれないが、リラックスして振り出せば、インパクトの衝撃に合わせて小指側には自然と力が入る。最初から握り込まないからこそ、ヘッドが走り、インパクトで爆発的な力を生むことができる。

もし今の握り方に違和感があるなら、廣畑さん推奨の「自然な構えを作る手順」を試してほしい。まずバットを地面に置き、そこから手を前に伸ばして、地面と水平になるようにバットを上げていく。指先に重みを感じながらそのままヘッドを上に持ってくるだけで、最もリラックスした理想のグリップが完成する。「握り方ひとつで、バットの振りやすさは劇的に変わる」。特に筋力の未発達な小・中学生にとって、技術向上の大きなヒントになるはずだ。（First-Pitch編集部）