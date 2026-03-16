Yue春夏コレクション登場♡洗練レースが美しい大人ランジェリー

ワコールが展開するランジェリーブランド「Yue（ユエ）」から、洗練されたレースの美しさが際立つ2026年春夏コレクションが登場します。2026年2月26日（木）より全国の取扱店舗およびワコールウェブストアなどで順次発売。ブランド名の由来である「由縁（ゆえん）」の考えのもと、日本のスペシャリストによる丁寧なものづくりで仕上げられたランジェリーは、触感・フィット性・気品の3つの心地よさを追求。今季はレースの魅力を引き立てる4つのコレクショングループが登場します。

〈81グループ〉モダンなフラワーレース



2026年2月26日（木）発売の〈81グループ〉は、ポーランドの伝統切り絵「ヴィチナンキ」から着想を得たフラワーレースコレクション。

アンティーク感のあるステッチと繊細なラインが、クラシカルな華やぎとモダンな軽やかさを演出します。

ブラジャー



価格：22,000円（税込）～

サイズ：（C・D・E）65・70・75・80、（F）65・70・75・80・85、（G）70・75・80・85(カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）)

※カラーによってサイズ展開は異なります。

ショーツ



価格：10,450円（税込）～

サイズ：M・L・LL(カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）)

※カラーによってサイズ展開は異なります。

Tバックショーツ



価格：10,450円（税込）

サイズ：M(カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）)

キャミソール

価格：31,900円（税込）～

サイズ：M・L・LL(カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）)

※カラーによってサイズ展開は異なります。

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春夏を彩る4つのレースコレクション



〈82グループ〉（5月発売予定）



染まり具合の異なる糸をミックスしたリバーレースで、デニム調の質感を表現。ゴシックなダマスク柄をアーバンな雰囲気に仕上げ、お洋服感覚で楽しめる遊び心のあるデザインです。

〈83グループ〉（6月発売予定）



葉脈や花芯まで丁寧に描いたモチーフが特徴。素朴で牧歌的なロマンティック感と機能性を融合させたデザインで、日常使いにも華やかさをプラスします。

〈84グループ〉（7月発売予定）



光を浴びた葉の影をイメージしたレースとシアーなリバーレースを重ねたクチュール感のあるデザイン。自然に囲まれた楽園のような軽やかなムードを演出します。

また、ブランドの縫製技術を活かしたアウターラインアップとしてキャミソールやスカート、ブルゾンなどのアイテムも展開。

ランジェリーだけでなくファッションとして楽しめるコレクションになっています。

シルク素材の〈35グループ〉も登場



ベーシックコレクションには、新たに〈35グループ〉が登場。上質なシルクを使用したデイリーランジェリーで、素材の美しさと肌ざわりの良さを追求しています。

ブラジャーのカップ肌側にもシルクを使用し、肌に触れる部分まで心地よさを大切にした設計。リバーレースが上辺から上品にのぞくデザインで、シンプルながらエレガントな印象に仕上がっています。

Yue春夏コレクションで上質なランジェリーを♡



Yueの2026年春夏コレクションは、繊細なレースと日本のものづくりが生み出す上質なランジェリーが魅力。

フラワーレースやデニム調レース、自然モチーフなど、それぞれ異なる世界観を持つコレクションがそろいます。

美しさと快適さを兼ね備えたデザインは、日常をさりげなく格上げしてくれる存在。春夏のランジェリーを新調するなら、Yueの洗練されたコレクションをぜひチェックしてみてください