なにわ男子・大西流星、まさかの展開をポロリ!? timelesz・原嘉孝が「それ以上言うな！」と制止、『横浜ネイバーズ Season２』完成報告会
なにわ男子・大西流星さんとtimelesz・原嘉孝さんがW主演を務める『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season２』の完成報告会が2026年3月7日に都内で開催された。Season1の最終回から間を置かず、翌週よりWOWOWプライム・WOWOWオンデマンドで放送・配信がスタートした本作。登壇した大西さんと原さんは、「マジで！見応えがあります！」と口をそろえ、本格サスペンスへと進化したSeason2への絶対的な自信をのぞかせた。
【写真】完成報告会に登壇した大西流星、原嘉孝ら出演陣
■「自分が捕まるという展開で…」大西流星がSeason2の衝撃展開をポロリ[/HEAD]
Season2は、Season1から2年後の世界が舞台。ステージに立った大西さんは開口一番、「Season2はよりスケールが大きくなっています。よりサスペンス感が増して、ヒヤヒヤ、ハラハラするシーンが多い」と力を込める。一方の原さんも「マジで！別作品か、というくらい違うんですよ。映画を観ているような壮大なストーリー」と熱弁。Season1を未見の人に向けても「騙されたと思って第1話を観てください。入りから本当におもしろい」と呼びかけた。
注目すべきは、Season2で大きく変わるロンの立場だ。大西さんが「Season1では犯人を捕まえるために協力する立場だったのに、Season2では逆に自分が捕まるという展開なので、ロンとしても複雑な気持ちに……」と明かしかけたその瞬間、原さんがすかさず「それ以上言うな！」とネタバレを制止。会場は大きな笑いに包まれた。
原さんも「伏線とかいろいろな要素がありすぎて、自分でもよく演じきれたなというぐらい」と振り返り、「ロンが捕まったりとか、さまざまな感情が入り乱れながら欽ちゃんもやっていく。Season1とは全然違ったし、すごくやりがいのある作品だった」と充実感をにじませた。そして「第2話以降、欽ちゃんは笑ってないかもしれません。第1話でしか見せない欽ちゃんの表情にも注目してほしい」と意味深に語った。
[HEAD]本番前に原嘉孝と“恋人つなぎ”!?大西流星の「全力でのんき」が和ませた舞台裏
本シリーズでは、ロンや欽ちゃんたちが大切にしている「親仁善隣(隣国や近隣の人々と仲良く助け合うこと)」という言葉がキーワードとなる。それを踏まえて、登壇者それぞれが大切にしている言葉を問われ、大西さんが挙げたのは「全力でのんき」。「スイッチを入れすぎると硬くなって、自分のよさが消えていく。だから大きなステージに立つ時も『緊張する』という言葉は出さずに、『なんか楽しみ』という気持ちで本番直前までのんきに過ごすようにしている」と、その流儀を語った。
すると原さんが「さっきも本番前に急に恋人つなぎをしてきたんです」と暴露。平祐奈さんが「欽ちゃんもうれしそうだったよね」と振り返れば、原さんも「和やかになるよね」と笑顔を見せる。報道陣の前で2人が恋人つなぎを再現してみせると、会場はこの日一番の盛り上がりとなった。
原さん自身が大切にしている言葉は「努力は実る」。小学校の書き初めで書いたというこの教訓に触れつつ、「昨日の自分より成長しているかは常に意識している」と語る姿が印象的だった。なお、本作の主題歌はtimeleszの新曲『Believers』。自身初の主演ドラマで主題歌を担うことになった原さんは「主題歌と聞いた時は跳んで喜んだ」と声を弾ませ、「サビが注目されがちだけど、歌い出しがいい。本編とすごくマッチしているので、歌い出しにも注目してほしい」と呼びかけた。
最後に大西さんは、「親仁善隣」という言葉に触れ、「自分を愛することも大事だけど、人を愛することによって、より自分とも向き合える。現場でもこの言葉を大切にみんなで全力で向き合った作品。何か自分が愛してるものや、周りの人、もっとこの人のことを愛したいなとか、そういった日常にもこの“親仁善隣”という言葉を重ね合わせて観ていただきたい」と思いを込めた。
原さんも「プロフェッショナルなスタッフの力を借りて素晴らしい作品に仕上がった」と胸を張り、最後はやはりこの言葉で締めくくった。「マジで！騙されたと思って観てください」--。
“捕まえる側”から“捕まる側”へ。立場が一変したロンと、その傍らで揺れる欽ちゃんが織りなすSeason2は、Season1とはまったく異なる景色を見せてくれそうだ。
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■「自分が捕まるという展開で…」大西流星がSeason2の衝撃展開をポロリ[/HEAD]
Season2は、Season1から2年後の世界が舞台。ステージに立った大西さんは開口一番、「Season2はよりスケールが大きくなっています。よりサスペンス感が増して、ヒヤヒヤ、ハラハラするシーンが多い」と力を込める。一方の原さんも「マジで！別作品か、というくらい違うんですよ。映画を観ているような壮大なストーリー」と熱弁。Season1を未見の人に向けても「騙されたと思って第1話を観てください。入りから本当におもしろい」と呼びかけた。
注目すべきは、Season2で大きく変わるロンの立場だ。大西さんが「Season1では犯人を捕まえるために協力する立場だったのに、Season2では逆に自分が捕まるという展開なので、ロンとしても複雑な気持ちに……」と明かしかけたその瞬間、原さんがすかさず「それ以上言うな！」とネタバレを制止。会場は大きな笑いに包まれた。
原さんも「伏線とかいろいろな要素がありすぎて、自分でもよく演じきれたなというぐらい」と振り返り、「ロンが捕まったりとか、さまざまな感情が入り乱れながら欽ちゃんもやっていく。Season1とは全然違ったし、すごくやりがいのある作品だった」と充実感をにじませた。そして「第2話以降、欽ちゃんは笑ってないかもしれません。第1話でしか見せない欽ちゃんの表情にも注目してほしい」と意味深に語った。
[HEAD]本番前に原嘉孝と“恋人つなぎ”!?大西流星の「全力でのんき」が和ませた舞台裏
本シリーズでは、ロンや欽ちゃんたちが大切にしている「親仁善隣(隣国や近隣の人々と仲良く助け合うこと)」という言葉がキーワードとなる。それを踏まえて、登壇者それぞれが大切にしている言葉を問われ、大西さんが挙げたのは「全力でのんき」。「スイッチを入れすぎると硬くなって、自分のよさが消えていく。だから大きなステージに立つ時も『緊張する』という言葉は出さずに、『なんか楽しみ』という気持ちで本番直前までのんきに過ごすようにしている」と、その流儀を語った。
すると原さんが「さっきも本番前に急に恋人つなぎをしてきたんです」と暴露。平祐奈さんが「欽ちゃんもうれしそうだったよね」と振り返れば、原さんも「和やかになるよね」と笑顔を見せる。報道陣の前で2人が恋人つなぎを再現してみせると、会場はこの日一番の盛り上がりとなった。
原さん自身が大切にしている言葉は「努力は実る」。小学校の書き初めで書いたというこの教訓に触れつつ、「昨日の自分より成長しているかは常に意識している」と語る姿が印象的だった。なお、本作の主題歌はtimeleszの新曲『Believers』。自身初の主演ドラマで主題歌を担うことになった原さんは「主題歌と聞いた時は跳んで喜んだ」と声を弾ませ、「サビが注目されがちだけど、歌い出しがいい。本編とすごくマッチしているので、歌い出しにも注目してほしい」と呼びかけた。
最後に大西さんは、「親仁善隣」という言葉に触れ、「自分を愛することも大事だけど、人を愛することによって、より自分とも向き合える。現場でもこの言葉を大切にみんなで全力で向き合った作品。何か自分が愛してるものや、周りの人、もっとこの人のことを愛したいなとか、そういった日常にもこの“親仁善隣”という言葉を重ね合わせて観ていただきたい」と思いを込めた。
原さんも「プロフェッショナルなスタッフの力を借りて素晴らしい作品に仕上がった」と胸を張り、最後はやはりこの言葉で締めくくった。「マジで！騙されたと思って観てください」--。
“捕まえる側”から“捕まる側”へ。立場が一変したロンと、その傍らで揺れる欽ちゃんが織りなすSeason2は、Season1とはまったく異なる景色を見せてくれそうだ。
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