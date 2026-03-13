【SEGA Crazy Notes】 開催日：4月5日 会場：HARLEM（渋谷）

セガグループのウェーブマスターは、セガ フェイブ協力のもとDJイベント「SEGA Crazy Notes」を4月5日に開催する。会場は東京都渋谷のHARLEM。

「SEGA Crazy Notes」は、ゲーム音楽とクラブミュージックの融合をテーマにした音楽イベント。セガのリズムゲーム「CHUNITHM（チュウニズム）」や「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク（プロセカ）」など、クラブシーンの最前線で活躍するアーティスト出演のDJイベントになる。Alicemetix氏やCapchii氏、水野健治氏や大国奏音氏らが参加する予定で、発表に合わせてチケットの受付がスタートした。

今後の継続開催を視野に入れたトライアル公演として実施されるもので、セガが贈る新たな音楽イベントとなる。

「SEGA Crazy Notes」開催概要

開催日時：4月5日14時30分スタート 18時終演予定

会場：HARLEM（渋谷）東京都渋谷区円山町 2-4 Dr.ジーカンス 2F, 3F

入場チケット：3,900円（※別途ドリンク代700円）

出演者(順不同)

・Alicemetix

・Capchii

・DE DE MOUSE

・Ponchi♪

・s-don

・水野健治

・大国奏音

and more

主催：ウェーブマスター

協力：セガ フェイブ

(C)SEGA