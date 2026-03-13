マイケル・ジャクソン伝記映画『Michael／マイケル』が6月12日公開！『ボヘミアン・ラプソディ』製作陣×“実の甥”が魅せるムーンウォークの再現度に驚き

マイケル・ジャクソン伝記映画『Michael／マイケル』が6月12日公開！『ボヘミアン・ラプソディ』製作陣×“実の甥”が魅せるムーンウォークの再現度に驚き