国の登録有形文化財である徳島市の武家屋敷・原田家住宅で、早咲きの桜として知られる蜂須賀桜が今、見ごろを迎えています。

（豊成アナウンサー）

「まだ風に冷たさが残る中、徳島市かちどき橋3丁目の原田家住宅には春がやってきているそうです」



国指定の登録有形文化財、武家屋敷の原田家住宅。



毎年、桜の開花時期に合わせて庭園を一般公開しています。

（豊成アナウンサー）

「蜂須賀桜が綺麗に咲き誇っています、樹齢は250年と言われているそうで、生命力を感じます」

「青空と桜を見ていると、寒いのを忘れてしまいます」

2026年は2月20日に咲き始め、今まさに見ごろを迎えています。



天候にもよりますが、あと1週間くらいは見ごろが続きそうだということです。

（豊成アナウンサー）

「この辺りは満開を少し過ぎて散り始めているんですが、上の方を見上げると満開となっています」

「この桜、期間が長く楽しめるのも特徴のようです」



また、スタッフの方がいれば、住宅の中にも入れるということです。

（豊成アナウンサー）

「中から見ると、また風情があります。日本の文化と自然のすばらしさを感じます」



3月14日、15日は住宅の中に誰でも入れるように開放されていて、生け花の展示もあるということです。



原田家住宅の桜の一般公開は、3月20日まで行われます。