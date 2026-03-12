ココリコ遠藤の妻、次男の矯正を悩む「うちの子、どうしようかなぁ」
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが11日までにオフィシャルブログを更新。８歳の次男が受けた過剰歯抜歯の手術から約１ヶ月が経過し、術後検診を受診したことを報告した。
2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や、自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
９日、「あれから」と題してブログを更新したまさみさんは、「次男君の過剰歯手術から約１ヶ月が経ちました！」と報告。術後検診を受けたことを明かし、「経過も順調 とのことで一安心」とつづった。
手術後の口の中の写真とともに、歯茎が糸で縫われている様子に「歯茎縫うってヤバいわ…って、パパや私が震えていたけど」と振り返りつつも「次男君は、一度も痛がることなく順調でした！」と次男の様子を明かした。
一方で医師からは前歯の裏側にあった過剰歯を取り除いても「周りの永久歯の生え方によっては前歯がハの字に広がったままになってしまう可能性が高い」と説明を受けたといい、今後は矯正の相談に行く予定だという。
また「私が子供の頃は数人が矯正してるくらいだったけど 最近、小学生で矯正してる子多い気がする！」と時代の変化を感じている様子をつづり、矯正費用について 「100万越えとか言うから飲んでた飲み物吐き出すくらいビックリした記憶がある！」と率直な思いも明かした。
最後には「うちの子、どうしようかなぁ」と悩む心境もつづっている。
