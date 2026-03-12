SKE48 36thシングル発売！野村実代「皆さんに幸せをたくさん届けたいなと思っている」
2026年3月18日(水)に36枚目のシングル『サンダルだぜ』をリリースするSKE48。夏が待ち遠しくなる王道キラキラソング『サンダルだぜ』は、Music Videoが公開1週間あまりで100万回再生を突破するなど、発売前から大きな話題に。今回は、28thシングル『あの頃の君を見つけた』(2021年9月1日発売)から、9作連続で選抜入りを果たした野村実代さんにインタビュー。「新たな一面を見てもらえそう」という最新シングルについて、その想いを語ってもらった。
【写真】最新シングル『サンダルだぜ』について今の思いを語ったSKE48の野村実代さん
■「毎回思うのは選抜が当たり前ではないということ」
――野村さんは9作連続での選抜入り。今の率直なお気持ちを教えてください。
毎回、選抜発表の時期はドキドキするんです。ファンの方への発表の前に私たちは知るので、発表の日まですごくドキドキしていて。でも、本当に毎回思うのはこれが当たり前ではないということ。9作連続での選抜入りは、ファンの方が支えてくれているからこそ続いているものだしすごい記録だなと。ファンの方が私を押し上げようという気持ちを強く持ってくれてたくさんの愛をくれて。だから、今私はこの場所にいるので、感謝の気持ちでいっぱいですし、とてもうれしいです。しかも、今回は同期(8期生)がたくさん選抜に入っているんですよ。それもすごくうれしくて！
――選抜メンバーの1/3が8期生になりますね。
そうなんです。8期はそれぞれ個性が強くて弱点がないんです。ダンス、パフォーマンス、トーク。どこに出しても恥ずかしくない。それが誇りですね。ずっと一緒にいるからこそわかる真面目さもあって。活動に対しての考え方とか、一人ひとりに尊敬できる部分がたくさんあるので、どうにかして全員ちゃんと報われてほしいって思っています。全員が全員、それを想いあえるのもすごいなと思うんです。思いやりにあふれている。人生でここまで信頼しあえる人って今後出会うのかな？と思うくらい。年齢も出身地もバラバラなのに、奇跡ですよね。同期愛が強いのも8期の魅力です。
■「ファンの方にも見せたことのないくらいかわいく！」
――今回のシングル『サンダルだぜ』を初めて聞いたときの印象を聞かせてください。
こういう曲、求めていました！という感じです。最近のSKE48はかっこいい曲や哀愁漂うクールな感じが続いていたので、やっぱりSKE48といえばこうだよね！という雰囲気の楽曲。先輩方が基盤として作ってくださった歴史とちょっと重なるような明るい曲だったので、純粋にうれしかったです。「私も明るいSKE48の曲が歌える！やったー！」とワクワクしました。楽曲で言えば『青空片想い』とか『ごめんね、SUMMER』をイメージするような曲になっているので、変わらないSKE48らしさも見せていけたらいいなと思っています。
――どういう気持ちでパフォーマンスしようと思っていますか。
私って、こういう明るい楽曲のイメージがあまりないと思うんですよね。セクシーとか、かっこいいとかのイメージが強いと思うので、ギャップを狙っていきたいですね。ファンの方が目の前にいるのを想像してレッスンするんですけど、このときはこんな風にかわいくやってみようとか、今回どんどん湧いてくるんです。
――じゃあ、今回はかわいさを極めたパフォーマンスを？
極めたいですね！また私の新しい一面というか、これまで見せたことないくらいの愛嬌を振りまきたい(笑)。2026年は新しい野村実代が生まれすぎる年になると思うんですよね。これまでのファンの方にはもっと好きになってもらいたいし、新しく野村実代を見つけてほしい。野村実代のファンになるチャンスだと思います！
――衣装も今回はパステルカラー×白。フリルがかわいらしい雰囲気ですね。
一人ひとり、肩が出てたり、袖がなかったりとちょっとずつ違うんですけど、衣装さんが私のことをすごくわかってくださって。肩とか足とか、おなかとか。私だったらこれだ！というものを作ってくださって。紫という色もイメージ通りで気に入っています。ファンの方には「かわいい実代ちゃんが見られて幸せ」と言ってもらいました(笑)。今回は、みんなに愛でてもらえそうです。
――ビジュアル含めて、新たな一面が見られそうですね。では、最後にファンンの方へメッセージをお願いします。
まずは、いつも応援してくださってありがとうございます。今回のシングルを通して、皆さんに幸せをたくさん届けたいなと思っているので、これからも変わらずSKE48についてきてもらえるとうれしいです。SKE48としてはきっかけをつかみたい時期。大きなステージを目指すなかで、この楽曲をきっかけにSKE48がもっともっと飛躍できるように。私もメンバーの1人として、しっかりと頑張っていきたいと思っています。それを見守っていただけたらうれしいです。
撮影・取材・文＝野木原晃一
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
