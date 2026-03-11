設楽統『ノンストップ！』1時間拡大で心配される “ほっそり姿”…「時事ネタ」解禁、レギュラー番組8本でのしかかる負担

3月9日、フジテレビが4月期の番組改編について発表した。平日朝の番組が大きく変更することが明かされたが、お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統の負担が心配されている。

現在、谷原章介がMCを務める平日朝の情報番組『サン！シャイン』が3月27日をもって終了する。今回、終了後の番組編成が明らかになった。

「『サン！シャイン』は午前8時14分から9時50分まで放送されていました。4月以降は、新しい番組は始めず、『めざましテレビ』と『ノンストップ！』の放送時間を拡大することで対応します。午前9時50分から始まる『ノンストップ！』ですが、春から前倒しの9時スタートになり、終了時間はこれまでと同じ11時半のため、約1時間拡大する形になります」（スポーツ紙記者）

『ノンストップ！』は、2012年、設楽がMCを務める生活情報番組としてスタートした。春の改編で1時間拡大が決まったが、Xでは

《設楽さん働きすぎだよ》

《設楽を労わってくれ》

《ノンストップが9時からになって、設楽さんがとても多忙》

など、設楽を心配する声が聞かれている。設楽のスケジュールが注目されたようだ。

「バナナマンは『バナナマンのせっかくグルメ！！』（TBS系）、『沸騰ワード10』（日本テレビ系）など8本のレギュラー番組を抱えています。設楽さんは『ノンストップ！』で月曜から金曜まで生放送もあるため、多忙を極めていました。

年末年始も特別番組で露出が途切れませんでしたが、3月に入ってからSNSで『ちょっと痩せてきてない？』と、設楽さんがほっそりして見えることを心配する声もあがっていたのです。4月から、放送時間が長くなることで、さらなるハードスケジュールが気遣われたのでしょう」（芸能記者）

放送開始以来、エンターテインメントや生活情報を中心に扱ってきた『ノンストップ！』。今回の改編で、その内容にも変化があるという。

「今後は、時事やスポーツなどの話題も取り扱うことが発表されたのです。総合情報番組になるようですが、MCの設楽さんは下調べ等の準備もあるでしょうし、ほかのレギュラー番組を抱えていることも考えると、負担が増える可能性もあります」（同）

“朝の顔” になって14年、設楽はどんな進行を見せるのか。