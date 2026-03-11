高橋克典、愛猫のスーツケース潜入SHOT「可愛すぎ」とメロメロ
俳優の高橋克典が９日、オフィシャルブログを更新。自宅での愛猫たちの微笑ましい様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「ニャンだか」と題してブログを更新。ハートの絵文字をたっぷり交えながら「あれ？ ニャンだかかわいいことになってるゾ」と切り出し、スーツケースの中でくつろぐ弟猫のラヴィちゃんの姿や、お気に入りのぬいぐるみも一緒に入れている様子などを公開。高橋は「ラヴィちゃんも行く！？」とつづり、ラヴィちゃんの様子に「可愛すぎ」とメロメロ。
さらに「あれ？めずらしい」と椅子に下からのぞく先住猫・ミルリィちゃんの姿も登場。スーツケースに入ったラヴィちゃんと、その様子を見守るミルリィちゃんの２匹が並ぶ姿に 「２人でお見送り」と微笑ましいコメントを添えた。
最後は「さて、京都へ。いってきまーす」とつづり、仕事のため京都へ向かうことを報告してブログを締めくくった。
この投稿にファンから「二匹ともめっちゃかわ〜」「可愛いすぎて後ろ髪を引かれますね」「一緒に連れてって欲しいにゃん」「早く帰ってきてにゃん」 「猫ってこういう仕草がたまらなく可愛いのですよね」「二人とも一緒に行きたいんだよね」「本当に可愛い」「愛されてる感がありますね」「わー可愛い」「思わず微笑んでしまいました」 「２人を見れて最高」「頑張ってねって言ってるのかな！？」「モコモコ気持ちよさそう」などの声が寄せられている。
