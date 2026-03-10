4月12日のロッテ戦で「ダイヤのA」とコラボを実施

西武は4月12日に本拠地ベルーナドームで開催されるロッテ戦で、人気野球アニメ「ダイヤのA actII -Second Season-」とのコラボイベントを実施する。当日はキャラクターの声優を務める逢坂良太さん（沢村栄純役）、島崎信長さん（降谷暁役）、下野紘さん（川上憲史役）が来場する。

試合前トークショーやセレモニアルピッチ、試合中のイニング間イベントなどに出演。さらにスターティングメンバー発表も担当する予定となっている。

西武と同作とのコラボは今回で4回目。イベントに合わせ、西武のユニホームを着用したアニメキャラクターのイラストや、西武選手をデフォルメした特別ビジュアルも制作中。当日はこれらのイラストを使用したグッズの販売や、球場内でのフォトスポット設置も予定されている。

逢坂良太さんは「年々歳を重ねているので、昔のようにはいかないかもしれないですが、今の自分にできる一球を投げ込みたいなと思います」。島崎信長さんは「我々もキャラクターたちのように一球入魂の思いで、試合を盛り上げる一助になれたら幸いです」。下野紘さんも「これまでさまざまなコラボをしてきましたが、今回もおもいっきり楽しみたいと思います」とコメントしている。（Full-Count編集部）