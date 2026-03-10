小原正子、10年使った幼稚園入園証公開、長女の友人の一言に苦笑
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が９日、オフィシャルブログを更新。10年間使い続けた幼稚園の保護者用入園証を公開した。
この日、「長い間使いました★」と題してブログを更新。小原は「昨日 砂浜で暗くなるまで遊びすぎて みんなお疲れモードですが（母が誰よりも）」と前日の様子を振り返りつつ、 「子供達 元気に登校 登園しました！」と子どもたちの様子を報告。
続けて「保護者の入園証 10年使いました」と明かし、「Child's Name Seikichi Suzuki」「Relationship Mother」と記され、青い帽子をかぶり笑顔で手を振る若かりし頃の小原の写真が貼られた長年使用してきた入園証の写真を公開。長女・こうめちゃんの友人から「だれ？」と言われたといい、「笑 たしかに」とユーモアを交えてつづった。
最後には「#最終」「#幼稚園」「#さみしい」「#入園証」「#ありがとう」「#10年」といったハッシュタグを添え、長年の幼稚園生活の終わりへの思いをにじませながら、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「今朝の正子さん，またまた涙の連発かな」「大人の10年は変わらない！と言うものの，この写真は，かなり若過ぎ」「やはり，10年前の正子さんは，若い」「年代に添った美しさがあります」「若ーい！！可愛い！！」「素敵な思い出になりますね」などの声が寄せられている。
