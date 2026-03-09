『Re:ゼロから始める異世界生活』４th season、ABEMAで配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気異世界ファンタジー最新作『Re:ゼロから始める異世界生活』４th seasonを４月８日（水）から毎週土曜日夜10時30分より、地上波先行・WEB最速配信。また「４th season」の放送開始とアニメ化10周年を記念し、４月３日（金）より期間限定で過去シリーズを全話無料一挙放送する「Re:ゼロから始める異世界生活ABEMAチャンネル」を初開設する。
『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計発行部数1300万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の力を駆使して、大切な人々を守るため過酷な運命に立ち向かっていく物語が描かれる。絶望と希望が交錯する重厚なストーリーや個性豊かなキャラクターたちのドラマが高い支持を集め、2016年４月のTVアニメ化以降、続編やOVA作品を多数展開。世界的な人気を誇る異世界ファンタジーとして多くのファンを魅了し続けている。
2026年４月よりスタートする「４th season」では、仲間を救うため“賢者”・シャウラの知識を求め、スバルたちの新たな旅が開幕。最強の『剣聖』ラインハルトすら攻略できなかった大砂漠を舞台に命を懸けた過酷な試験が描かれ、シリーズ屈指の緊迫感あふれる新章に注目が集まっている。
このたび「ABEMA」にて、『Re:ゼロから始める異世界生活』４th seasonの地上波先行・WEB最速配信が決定。４月８日（水）から毎週土曜日夜10時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて地上波先行放送するととともにWEB最速配信を開始。放送翌日夜10時30分より、最新話を２週間無料で楽しめる。
また、「４th season」の放送開始及び、アニメ化10周年を記念し、「ABEMA」に「Re:ゼロから始める異世界生活ABEMAチャンネル」の初開設が決定。TVシリーズ（全66話）に加え、OVA２作品『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』まで過去シリーズ全話を４月３日（金）から「４th season」開幕の４月８日（水）まで５日間にわたり無料一挙放送。また、放送後２週間の無料配信も実施。大人気異世界ファンタジー『Re:ゼロから始める異世界生活』を全話無料でイッキ見できるのは「ABEMA」だけ。
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会
