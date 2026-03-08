ラミレスの妻、2026年心機一転ブログ再開、10歳長男急成長！
元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレスの妻の美保さんが６日までにオフィシャルブログを更新。2026年の抱負とともに10歳の長男・剣持（けんじ）くんの急成長ぶりを明かし、反響を呼んでいる。
４日、美保さんは「2026心機一転！」と題して約１年ぶりにブログを更新すると、絵文字を交えながら「お久しぶりになりました〜」とブログを再開したことを報告。 「運勢などあまり気にしない私ですが、大殺界に激突しておりました〜」と明かし、「周り回って昨年は色んなことがありました。それも人生。耐えろ2025年。と言い聞かせてました笑」と振り返った。そのうえで「2026年心機一転またブログものんびりと続けていきます」と新たな気持ちでの再スタートを宣言。
続けて更新した「長男ケンジの成長が」と題したブログでは、ブログを休んでいる間に「長男ケンジの成長が著しかった」と報告。「オヤジ化」とユーモアたっぷりに表現し、腕を組んで大人びた表情を見せる長男の姿とともに「可愛かった可愛かったあのケンジが急に身長伸びて 声変わって 力が強くなって イライラすることも」と急激な変化に戸惑う母の心境をつづった。
美保さんは「４月から５年生。もっとゆっくり大きくなっておくれよ〜」と母心を吐露しつつ、「ご飯の量も私より確実に食べる」「洋服も靴も私の兼用できちゃいます」「ちなみにこの洋服、上下私のです」と長男が美保さんの服を着用していることも明かした。
最後には、「マリオゲームにもハマってて、しっかり男の子って感じだわ〜」と近況をつづり、「思春期の悩みも増えそうだ」と将来への思いもにじませ、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「ブログ楽しみ」「ブログ再開、嬉しい」「ケンジ君、もう青年」「ビックリ！！」「大きくなったー」「えーーっ？！マジですか？！急成長過ぎて、、 ケンジくんと言われないとすぐにはわからないほど変わりましたね」「わー！！！びっくり！！テレビとブログで見てたケンジくんが！」「少年通り越して青年になりかけてますね」「すっかりお兄ちゃんというより男になってる」「いつの間にーー!!!!」と驚く声などが寄せられている。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。長男の剣持（けんじ）くん、次男の寿凛（じゅり）くん、長女の莉明（りあ） ちゃん、三男の杏気（あんげ）くんを出産している。
