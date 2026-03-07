飲食店３店舗経営のはるな愛、ゆきぽよに真剣助言「飲食って…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#３を３月５日（木）夜11時より放送した。
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する全３話の“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
３月５日（木）放送#３では、衣類147点を含む“今売れる資産”の売却益と貯金を合わせた390万円で母のフィリピン料理店開業を目指すゆきぽよが、飲食のリアルを学ぶため、長年飲食店を経営しているタレント・はるな愛のもとへ。
今回ゆきぽよが向かったのは、はるな愛が経営する世田谷区八幡山のお好み焼き・鉄板酒場『どろ』。ゆきぽよは「私が芸能界に入る前から可愛がっていただいている」と実はプライベートでも親交があると言い、「辛い時も一番すぐに助けてくれた」とはるな愛との関係性を明かす。店内を見学しながら、リアルな経営を学んだゆきぽよだが、見学後、飲食店を３店舗経営するはるな愛が「正直に言っていい？」と切り出し経営者としての率直な意見を語る。
はるな愛は「フィリピンレストランは在庫をすごく抱えるよ」と現実を突きつけ、仕入れやお酒の種類など幅広い客層に対応する難しさを説明。その上で「スナックやった方がいいと思う」と提案し、「飲食からスタートしたら、すごい大変になる」「お母さんも『想像と違った』ってなってくると思う。飲食って本気で大変だから」と“昼はフィリピン料理、夜はスナック”という現実的なプランを提示。さらに、「お母さんに店を出してあげたい熱意はあるかもしれないけど、お母さんは『辞めたい』って娘に言いにくいと思う」とゆきぽよの母を慮り、「今マイナスを背負わなくていい、売り上げがしっかり立つやり方を考えた方がいい」と資金規模に見合った戦略を勧めた。
また、「従業員が売り上げを黙って盗っていたり、全部持って逃げたり、そんなの山ほどあったよ」と自身の苦い経験も明かすなど、はるな愛が語る経営のリアルにスタジオの小島も「愛情もあるし、経験している先輩の言葉だから重みもある」と深く頷く。理想だけでは乗り越えられない現実を突きつけられたゆきぽよは、果たしてどんな結論を出したのか？
また、番組後半では、小島の“人生再スタート”にも密着。東京・赤坂で期間限定のお茶専門店をオープンする前日と当日の舞台裏が描かれた。小島は、店舗準備の中で「最初、誰かと協業で店をやろうと思ったんですけど、全部自分たちでやる覚悟の方が、学びが多いというアドバイスをいただいた」と語り、ゼロから自分たちの手で立ち上げる道を選択。さらに、「予約サイトの構築から、全部私がやった」「Excelで原価計算して、大体の粗利は見えてます」と起業家としてのリアルを赤裸々に明かす。
そして、そんな挑戦を支えているのが、小学生の頃から20年以上の付き合いだという女性マネージャー。小島は、夫が亡くなってから２か月後ほどのタイミングで、実家近くの遊歩道に呼び出し、「今はかなりしんどい状態だけど、絶対にもう１回、芸能も事業も頑張るから一緒についてきてほしい。仕事辞めてくれないか？」と相談したと振り返る。マネージャーはその場で「OK」を出し、最短で退職して小島のもとへ。小島は「お茶の事業も一緒にやってる」「相方みたいな感じ」と二人三脚で進む現在を語った。
密着の終盤では、期間限定店舗の営業を終えた小島が静かに胸中を吐露する場面も。「この期間限定店舗が終わった後が、夫の命日。一周忌なんですね」と語ると、「これから人生をかけてやっていこうと思うことで、一つ”かたち”になって、お客さんにも喜んでもらえた」「心の底からホッとしました」と達成感を滲ませた。
また、マネージャーとの反省会では、これからの事業について「儲からなきゃいけない、稼がなきゃいけないのは会社だから当然だけど、社会全体が良くなる、人を幸せにするっていうことを、真っ直ぐ追い求めればいい」と語った小島。「私がすごくお茶に助けられたっていうのがあるからこそ、それを感じる人を増やして、人を幸せにできれば、結果事業も大きくなる。一旦信じてやってみるわ」と未来への決意を語った。本放送は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
