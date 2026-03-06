ハウスから脱走!！？ ポコちび「初めての大冒険」

YouTubeチャンネル「てくてくぺこ美とポコJ tekuteku_pekomi_to_pokoj」では、子猫ポコJとお世話に奮闘する母猫ぺこ美の様子が配信され、動画のコメント欄には「舌を出して寝る子猫がかわいくてたまらない」「頑張るお母さんの姿が泣ける」との声が続出しました。

【画像5枚】子猫の脱走にオロオロ…！？これが、新米母猫の大奮闘劇です！！

注目を集めたのは「子猫の大冒険でハプニング発生！！」という動画で、子猫ポコちびの寝顔から始まります。舌を出したまま、ピクピクと手足を動かしながら寝るポコちび。一体どんな夢を見ているんでしょうか。

きょうだいたちが仲良く寝ていると、母猫のぺこ美がやってきました。すると急に目を覚したポコちびが、ぽろっとハウスの外に。

初めての大冒険に出たポコちびの体を優しくなめるぺこ美は、まるで「おとなしく中にいないとダメなのニャ」と声を掛けているようです。初めてのことで戸惑うぺこ美をよそに、得意げに動き回るポコちび。

うまく運べない… 新米お母さんの奮闘に感動

ポコちびをハウスに戻したいぺこ美ですが、実は首元をくわえることがまだできません。どうすればいいのか分からずパニック気味のぺこ美。すると、ぺこ美がポコちびの首をくわえることに初めて成功します。ポコちびを床に引きずりながら歩き出すも、向かった先はハウスと反対方向でした。

手伝いたい気持ちをグッとこらえていた飼い主さん。オロオロするぺこ美を見かねて、ハウスに2匹を戻してあげることにしました。「ぺこ美、頑張ったね」とねぎらわれて、ぺこ美もほっとした様子です。

視聴者からは「ぺこ美なりにママを頑張る姿に感動しちゃう」「ぺこ美ちゃんの母性に涙が出そうになったよ」「ペコママ頑張れ！ ついつい応援したくなる」などの声が寄せられていました。初々しい親子の様子をぜひ動画でチェックしてみてください。