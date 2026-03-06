野球・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」が開幕。2連覇が懸かる日本代表は3月6日、台湾代表との初戦に臨みます。各種アプリ開発などを手掛ける「リクスタ」（千葉県市川市）が、大会に出場する日本代表選手の名字について、全国で人数の少ない順に並べた「レア名字」ランキングを発表しました。

【1〜30位】一挙、公開！ 大谷選手、菅野投手、山本投手は何位だ？

ランキングは、同社が運営する「名字由来net」Web、アプリの名字データベースから、実世帯が確認できる名字のみを集計。2026年2月26日に発表された出場選手一覧に登録されている日本人選手（名字がカタカナの選手、監督、コーチを除く）を対象とし、当会の厳選なる審査を経て、全国人数の少ない順でランキングを作成。

第3位はオリックス・バッファローズに所属する曽谷龍平（そたに・りゅうへい）投手の「曽谷」でした。「曽谷」は全国人数が約1400人。兵庫県に690人が暮らしていて、同県が最も多いということです。

第2位は福岡ソフトバンクホークスに所属する周東佑京（しゅうとう・うきょう）選手の「周東」。「周東」は全国人数が約1300人。周東選手は群馬県出身で、群馬県に住んでいる人が最も多いとのこと。

第1位は読売ジャイアンツに所属する大勢（たいせい）投手の本名の名字「翁田（おうた）」でした。「翁田」は全国人数が約100人。大勢投手の出身地でもある兵庫県に集中しているということです。