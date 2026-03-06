義両親との関係に悩む人は多い……

夫婦生活を送る上で切っても切れないのが義両親との関係です。良好な関係性を築くに越したことはありませんが、「苦手」「しんどい」と感じている人も少なくありません。一体どのような瞬間に「もう無理」と感じてしまうのか、義両親を見限ったという人の意見を見ていきましょう。

子育てへの「過干渉」と価値観の押し付け

義両親を見限る理由としてよく見られるのが“子育て”への介入。ネット上では「あなたの育て方ではろくな大人にならないって義母に面と向かって言われた」「義実家に子どもを連れていくといつも勉強の話ばかり。近所の誰々さんのところはって比べられて子どもがかわいそうになる」という声が上がっており、子育てへの介入が原因で義実家と疎遠になるケースもあるようです。

自分の価値観を押し付けてくる義両親に嫌悪感を抱く人も多く見られました。普段の生活態度や働き方、身だしなみ、食事の作り方など「自分たちのライフスタイルに口出ししてくる」ことに辟易（へきえき）している様子。

不潔、金銭感覚… 義両親の「生活ぶり」にドン引き

反対に、義両親の生活ぶりが見限る原因となったケースも少なくありません。「いつ訪ねても家が汚いから正直もう行きたくない……」「お金にルーズなところが嫌。金銭感覚がズレていてお金遣いの荒さが怖くなった」などの声や、中には「変な宗教にハマっていて会うと勧誘されるから義実家には行かなくなった」という人もいました。

夫の不倫をかばう… 決定的な「絶縁」の瞬間

他に見られたのは「私が妊娠中に夫が不倫。義両親そろって夫をかばった上に私にも原因があるって言われた」「一緒にいる間ずっと愚痴や誰かの悪口を言っている。聞かされているこっちの身にもなってほしい」といった声。義両親との関係が「しんどい」と感じる要因はさまざまですね。

義両親を見限るというのは冷たいように聞こえますが、自分たちの家庭を守るために致し方のない選択なのかもしれません。どうしても義両親との関係を続けるのがつらいときは無理をせず、パートナーや自分の家族、友人などに相談してみましょう。