「購入する場所」から「体験し、記憶に残る場所」へ！PAPABUBBLE 吉祥寺店が“劇場型キッチン”併設店舗に
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、東京・吉祥寺マルイに構える『PAPABUBBLE 吉祥寺店』をリニューアルし、開放感あふれる“キッチン付き店舗”として、2026年3月3日（火）にオープンした。キッチン付き店舗、関東8店舗目となる本店舗では、ブランドの代名詞である“目の前で飴が生まれる劇場体験”を吉祥寺で初めて展開。これまで東京では主に23区内でしか体験できなかった、職人によるキャンディづくりのライブパフォーマンスを、より身近な街・吉祥寺で楽しめる。
■ガラス越しに広がる“キャンディの舞台”
井の頭公園にほど近いPAPABUBBLE 吉祥寺店は、2023年のオープン以来、地域のお客様やショッピング・散策の合間に立ち寄る人に親しまれている。今回のリニューアルでは、店舗の正面にまるで舞台のような「劇場型キッチン」を配置した。
吉祥寺店はマルイ入口すぐの通りに面した場所に位置しており、ガラス越しに店内を覗けることも魅力だ。
「ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。」というブランドコンセプトのもと、キャンディが最も映える黒を基調とした空間に、色鮮やかなキャンディが生まれる瞬間、立ち上る甘い香り、そして出来立ての試食まで、五感を刺激する体験が広がる。
■出来立てキャンディ購入で「オリジナル巾着」プレゼント
キッチン付き店舗ならではの醍醐味は、職人がその場で作った出来立てのキャンディを、すぐに購入できること。
人気の「出来立てキャンディBAG」は、通常よりやや増量にて袋詰めをしており、まだほんのり温かい、フレッシュな味わいと食感を楽しめる特別な商品だ。
リニューアルオープンを記念し、3月3日（火）〜3月8日（日）の6日間限定で、「出来立てキャンディBAG」を3点以上ご購入のお客様へ、オリジナル巾着をプレゼントする。
キャンディの持ち運びはもちろん、普段使いにも活用できる収納力のあるサイズ感で、実用性とブランド体験の余韻を両立したノベルティだ。
期間：2026年3月3日（火）〜3月8日（日）
対象：出来立てキャンディ（640円〜740円）を3BAG以上ご購入の方
※キャンディの柄・フレーバーは製造時間帯により異なる
■人気の「キャンディカット体験」が特別増量
職人と同じキッチンに入り、実際にキャンディをカットできる体験イベント「キャンディカット体験」も実施する。
専用の道具を使い、自分の手でカットしたキャンディはお持ち帰り可能。ものづくりの楽しさと完成の喜びをそのまま自宅で味わえる体験型コンテンツ。
さらに、3月7日（土）・3月8日（日）の2日間は特別企画として、通常2袋分のところ追加でキャンディをカットでき、合計3袋分持ち帰ることができる限定プランを用意している。
＜増量イベント概要＞
期間：2026年3月7日（土）・3月8日（日）
価格：2,000円
対象：5歳以上
※予約不要／混雑時はお待ちいただく場合がある
井の頭公園や商業施設が集まる吉祥寺は、日常と休日が交差する街。
今回のリニューアルにより、PAPABUBBLE 吉祥寺店は「購入する場所」から「体験し、記憶に残る場所」へと進化する。
目の前でキャンディが生まれる瞬間を共有し、出来立てを味わい、自らの手でカットする。
キャンディを通して生まれる小さな驚きと感動が、街の新たな風景となることを目指す。
＜店舗詳細＞
PAPABUBBLE 吉祥寺店
住所：〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目７−１ 吉祥寺マルイ 1階
電話番号：090-3673-7354
営業時間：10:30-20:00
■PAPABUBBLE 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
井の頭公園にほど近いPAPABUBBLE 吉祥寺店は、2023年のオープン以来、地域のお客様やショッピング・散策の合間に立ち寄る人に親しまれている。今回のリニューアルでは、店舗の正面にまるで舞台のような「劇場型キッチン」を配置した。
吉祥寺店はマルイ入口すぐの通りに面した場所に位置しており、ガラス越しに店内を覗けることも魅力だ。
「ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。」というブランドコンセプトのもと、キャンディが最も映える黒を基調とした空間に、色鮮やかなキャンディが生まれる瞬間、立ち上る甘い香り、そして出来立ての試食まで、五感を刺激する体験が広がる。
■出来立てキャンディ購入で「オリジナル巾着」プレゼント
キッチン付き店舗ならではの醍醐味は、職人がその場で作った出来立てのキャンディを、すぐに購入できること。
人気の「出来立てキャンディBAG」は、通常よりやや増量にて袋詰めをしており、まだほんのり温かい、フレッシュな味わいと食感を楽しめる特別な商品だ。
リニューアルオープンを記念し、3月3日（火）〜3月8日（日）の6日間限定で、「出来立てキャンディBAG」を3点以上ご購入のお客様へ、オリジナル巾着をプレゼントする。
キャンディの持ち運びはもちろん、普段使いにも活用できる収納力のあるサイズ感で、実用性とブランド体験の余韻を両立したノベルティだ。
期間：2026年3月3日（火）〜3月8日（日）
対象：出来立てキャンディ（640円〜740円）を3BAG以上ご購入の方
※キャンディの柄・フレーバーは製造時間帯により異なる
■人気の「キャンディカット体験」が特別増量
職人と同じキッチンに入り、実際にキャンディをカットできる体験イベント「キャンディカット体験」も実施する。
専用の道具を使い、自分の手でカットしたキャンディはお持ち帰り可能。ものづくりの楽しさと完成の喜びをそのまま自宅で味わえる体験型コンテンツ。
さらに、3月7日（土）・3月8日（日）の2日間は特別企画として、通常2袋分のところ追加でキャンディをカットでき、合計3袋分持ち帰ることができる限定プランを用意している。
＜増量イベント概要＞
期間：2026年3月7日（土）・3月8日（日）
価格：2,000円
対象：5歳以上
※予約不要／混雑時はお待ちいただく場合がある
井の頭公園や商業施設が集まる吉祥寺は、日常と休日が交差する街。
今回のリニューアルにより、PAPABUBBLE 吉祥寺店は「購入する場所」から「体験し、記憶に残る場所」へと進化する。
目の前でキャンディが生まれる瞬間を共有し、出来立てを味わい、自らの手でカットする。
キャンディを通して生まれる小さな驚きと感動が、街の新たな風景となることを目指す。
＜店舗詳細＞
PAPABUBBLE 吉祥寺店
住所：〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目７−１ 吉祥寺マルイ 1階
電話番号：090-3673-7354
営業時間：10:30-20:00
■PAPABUBBLE 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」