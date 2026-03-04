「購入する場所」から「体験し、記憶に残る場所」へ！PAPABUBBLE 吉祥寺店が“劇場型キッチン”併設店舗に

「購入する場所」から「体験し、記憶に残る場所」へ！PAPABUBBLE 吉祥寺店が“劇場型キッチン”併設店舗に