新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月７日（土）にファンミーティングのため来日する韓国の人気俳優パク・ソジュンの人気作、韓国ドラマおよび韓国映画計６作品を期間限定で全話無料配信中。



今回配信されているのは、ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引き！大ヒットシンデレラ・ラブコメディ『キム秘書はいったい、なぜ？』。すれ違いと勘違いだらけの胸キュン必至の大人気ラブコメディ『彼女はキレイだった』。記憶との“再会”によって二人に訪れた愛と癒し…胸が熱くなるヒーリング・ラブコメディ『キルミー・ヒールミー』。新羅のイケメン精鋭集団「花郎」たちの奮闘や成長、恋愛模様を描き出す青春時代劇『花郎<ファラン>』。底知れぬ罠に巻き込まれ息もつかせぬクライム・サスペンス『悪のクロニクル』。警察学校の学生コンビが実践捜査に乗り出す！コミカルかつアクション満載の痛快バディムービー『ミッドナイト・ランナー』の６本。