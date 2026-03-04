オリ公式Xが山本からの「和牛ヘレカツサンド」差し入れを公開

野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手が、古巣・オリックスに送った差し入れが話題を呼んでいる。豪華な逸品に、ファンは「めっちゃ美味しそう」「昨日は正尚さん！ 今日は由伸くん！ 嬉しいねー」と熱視線だ。

オリックス球団公式X（旧ツイッター）が、「#山本由伸」「#差し入れ」「#和牛ヘレカツサンド」「#ご馳走さまです」などと投稿。添付された写真には、和牛割烹「肉といえば松田」のものと見られる極厚の肉が挟まれたカツサンドが並んでいる。

山本はオリックスのエースとして君臨し、2023年オフに海を渡った。昨季はワールドシリーズMVPに輝くなど世界でも活躍するが、変わらぬ古巣への“愛”がうかがえる。前日2日には同じく元オリックスの吉田正尚外野手が寿司の差し入れをしていた。

ファンからは「美味しそうすぎる！」「うっまそうなカツサンドだな由伸さんよぉ」「いい関係だねぇほんと」「オリックスにとってまた強くなる源だ」「同じ日に差し入れ被らないように正尚さんと相談したのかな」「由伸もさすが」「最高のメジャー組や」といった反応があった。（Full-Count編集部）