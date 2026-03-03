戸塚純貴、リフレッシュはサウナではなくお風呂「浸かるのがいい」
日本たばこ産業株式会社（JT）は３月３日（火）、都内にて「JT RRP 新カテゴリ商品発表会」を開催。ゲストに俳優の戸塚純貴と映像ディレクターの大根仁が登壇し、大好きなタバコのことやリフレッシュ方法、一番集中した瞬間などについて語った。
今回JTが発表したのは、新ブランドとなるリフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」。これはパウチを口に含むだけで気軽にリフレッシュできる、タバコの新しいスタイル。しかも、既存のタバコと違って口に入れるだけなので両手をふさがずハンズフリー。そして、火も使わず安全安心。さらに、贅沢な味わいが30分持続。何より、いつでもどこでも、タバコが吸えない場面でも使用可能。
また、植物由来の繊維をベースとした白色のパウチを口に含んで使用する、火を使わないオーラルたばこの一種“モダンオーラル”発祥の地であるスウェーデン製で、素材や製法にこだわった高品質な商品となっている。
普段、戸塚は「紙巻タバコ」、大根は「加熱式タバコ」とスタイルは違いながらともに喫煙者の２人。とりわけ大根は「タバコ大好き」、「大切なパートナー」と豪語する愛煙家で、ひとりで脚本を執筆するときや食後には欠かせないそう。
加えて、撮影現場では喫煙所がコミュニケーションの場になるとか。「喫煙所で撮影の合間にコミュニケーションを取るというのが“（撮影現場の）あるある”で、そこから生まれてくるアイデアがあったり、俳優さんに現場では言いづらかったことがタバコを吸いながらだと言える」と語ると戸塚も大きく頷いていた。
タバコ以外のリフレッシュ方法について伺うと「お風呂が好きなので、よく銭湯に行っています。湯船に浸かるのがいい」と戸塚。一方で大根は自転車。自宅から作業場までの約10kmの道のりをロードバイクで疾走しているそうで、それがルーティンであり、リフレッシュ、気持ちの切り替えになっているとのこと。
続いて、“ハンズフリーだから、「集中」つづく”が触れ込みの新商品「ノルディックスピリット」にちなんで“一番集中した瞬間”を聞くと、戸塚は舞台。かたや大根は自身が手がけた大ヒット作に言及。
「撮影中に監督としてのゾーンに入ってしまう瞬間はあります。『今、スゴいものが撮れているな！』っていう。手前味噌で恐縮ですけど『地面師たち』という作品でもいくつかのシーンで『スゴいのが撮れてるぞ、これは！』みたいな時があって、今聞かれて思い出すのはその瞬間」と大根。
さらには「俺が意図したことと役者の芝居とスタッフワークが全て合致した瞬間が稀にある。基本的には常に客観的でいるけれど、今どこにいるのかわからなくなっちゃう瞬間はあります」、「そういうのは編集してもやっぱスゴかったと思うし、観ていただいた方からも『あのシーンすごかったね』って多いですね」とも。
そして、実際に「ノルディックスピリット」を口にすると、戸塚は「口に入れると風味が広がる」、「歩きタバコはよくないけど、“歩きノルディックスピリット”は平気なので、歩いているときや気軽に集中したいときに使いたい」とコメント。
大根は「邪魔になると思ったが全然気にせず話せるし、違和感もなく、タバコとは違うフレーバーが広がり心地よい感じ、リフレッシュできる」と言い、さらには「両手が空いているという状態はストレスがない」、「（タバコを）吸わない人にとっては匂いが気になるが、匂いもしないので使いやすい」と高評価。
総じて戸塚からは「かえがえのない存在に出会えました。得した気分」との声が。また、大根は「新たな発見ができたことがありがとうございますという感じ。お世辞抜きに使います」と大絶賛していた。
なお、新商品「ノルディックスピリット」はまず「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」と「ノルディックスピリット・ベリーミックス・ミディアム」がデビュー。前者は３月３日よりCLUB JTオンラインショップにて先行発売され、４月６日より順次、全国のセブン-イレブン、ローソン、NewDaysにて販売。一方、後者は３月中旬頃よりCLUB JTオンラインショップにて発売予定。
今回JTが発表したのは、新ブランドとなるリフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」。これはパウチを口に含むだけで気軽にリフレッシュできる、タバコの新しいスタイル。しかも、既存のタバコと違って口に入れるだけなので両手をふさがずハンズフリー。そして、火も使わず安全安心。さらに、贅沢な味わいが30分持続。何より、いつでもどこでも、タバコが吸えない場面でも使用可能。
普段、戸塚は「紙巻タバコ」、大根は「加熱式タバコ」とスタイルは違いながらともに喫煙者の２人。とりわけ大根は「タバコ大好き」、「大切なパートナー」と豪語する愛煙家で、ひとりで脚本を執筆するときや食後には欠かせないそう。
加えて、撮影現場では喫煙所がコミュニケーションの場になるとか。「喫煙所で撮影の合間にコミュニケーションを取るというのが“（撮影現場の）あるある”で、そこから生まれてくるアイデアがあったり、俳優さんに現場では言いづらかったことがタバコを吸いながらだと言える」と語ると戸塚も大きく頷いていた。
タバコ以外のリフレッシュ方法について伺うと「お風呂が好きなので、よく銭湯に行っています。湯船に浸かるのがいい」と戸塚。一方で大根は自転車。自宅から作業場までの約10kmの道のりをロードバイクで疾走しているそうで、それがルーティンであり、リフレッシュ、気持ちの切り替えになっているとのこと。
続いて、“ハンズフリーだから、「集中」つづく”が触れ込みの新商品「ノルディックスピリット」にちなんで“一番集中した瞬間”を聞くと、戸塚は舞台。かたや大根は自身が手がけた大ヒット作に言及。
「撮影中に監督としてのゾーンに入ってしまう瞬間はあります。『今、スゴいものが撮れているな！』っていう。手前味噌で恐縮ですけど『地面師たち』という作品でもいくつかのシーンで『スゴいのが撮れてるぞ、これは！』みたいな時があって、今聞かれて思い出すのはその瞬間」と大根。
さらには「俺が意図したことと役者の芝居とスタッフワークが全て合致した瞬間が稀にある。基本的には常に客観的でいるけれど、今どこにいるのかわからなくなっちゃう瞬間はあります」、「そういうのは編集してもやっぱスゴかったと思うし、観ていただいた方からも『あのシーンすごかったね』って多いですね」とも。
そして、実際に「ノルディックスピリット」を口にすると、戸塚は「口に入れると風味が広がる」、「歩きタバコはよくないけど、“歩きノルディックスピリット”は平気なので、歩いているときや気軽に集中したいときに使いたい」とコメント。
大根は「邪魔になると思ったが全然気にせず話せるし、違和感もなく、タバコとは違うフレーバーが広がり心地よい感じ、リフレッシュできる」と言い、さらには「両手が空いているという状態はストレスがない」、「（タバコを）吸わない人にとっては匂いが気になるが、匂いもしないので使いやすい」と高評価。
総じて戸塚からは「かえがえのない存在に出会えました。得した気分」との声が。また、大根は「新たな発見ができたことがありがとうございますという感じ。お世辞抜きに使います」と大絶賛していた。
なお、新商品「ノルディックスピリット」はまず「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」と「ノルディックスピリット・ベリーミックス・ミディアム」がデビュー。前者は３月３日よりCLUB JTオンラインショップにて先行発売され、４月６日より順次、全国のセブン-イレブン、ローソン、NewDaysにて販売。一方、後者は３月中旬頃よりCLUB JTオンラインショップにて発売予定。