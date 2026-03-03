WBC米国代表が練習を行った

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表が2日（日本時間3日）、練習を行った。そんな中、元ドジャースのクレイトン・カーショー投手が米スポーツトーク番組「ザ・パット・マカフィー・ショー」に出演し、昨季までの同僚で野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手の凄さについて語った。

大谷は打席に立つ際に相手チームに向けて挨拶をする。そんな日本の野球文化について聞かれたレジェンド左腕は「ショウヘイとヤマ（山本由伸投手）は本当にすごいよ」と脱帽した。

「彼らの取り組み方は非常に異なるんだ。ヤマはウエートルームに毎日行って同じことをする。ショウヘイは打ったり投げたりしないといけないし、とても足が速い。ショウヘイのやっていることは驚異的だ。どうしたらあんなことができるのか、僕にはさっぱりわからないよ。（ドジャース時代に同僚として）数年見てきたけど、いまだにどうやっているのか理解できないんだ。対戦する機会があれば、間違いなく楽しみだね。タフな対決になるだろうけど」

司会を務めるパット・マカフィー氏が「ショウヘイがどうやってあんな活躍をしているのか理解できないと言っていたね」と投げかけると、カーショーは「僕にはわからないよ。いまだにわからないんだ。天賦の才能だよ。すごくハードにトレーニングするし、健康でい続けながら投打両方をするための体のケアの仕方は、称賛するしかないね」と賛辞が止まらなかった。（Full-Count編集部）