オリックス戦で披露された「お茶パフォーマンス」は北山の発案

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に3-4で敗れた。ナインが披露した「お茶パフォーマンス」を巡り、ファンは「大谷さんのダメ出しマジで笑えるわ」と爆笑だ。

この日、出塁した選手たちは塁上で手を回すポーズを行った。発案者は北山亘基投手（日本ハム）。だが、「昨日大谷さんに『明日、セレブレーションを決めて発表しろ』って言われて、1日寝れないくらい考えて……」と実は“黒幕”は大谷翔平投手だった。京都出身の北山は「世界で戦うので、日本の伝統文化がいいかなって。（京都は）抹茶とか有名じゃないですか。大谷さんも、某お茶メーカーのCMもされてたので」と理由を説明した。

しかしロッカーでは「大谷さんに『やっぱダメだ』みたいなことを言われた。いやいやと思って。必死で考えたんで。『今晩ももう一回考えてこいみたいなこと言われたんですけど、さすがにしんどいです』と。明日どうなるかわからないですけど」とダメ出しされたことも明かした。

一連のやり取りは反響を呼び、「出たよ……翔平のクソガキ」「大谷さんマジで鬼コーチすぎる」「北山くんがすっかり大谷さんのいじられ役に」「大谷翔平からのダメ出しは逆にレアすぎる」「今夜もう一回いいポーズ考えてくださいね、大谷さんの鬼指令通り」とファンが盛り上がった。（Full-Count編集部）