大阪の焼肉店で侍ジャパンの決起集会が開かれた

野球日本代表「侍ジャパン」は1日夜、大阪でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた決起集会を行った。大谷翔平投手（ドジャース）らがインスタグラムで続々報告する中、牧原大成内野手（ソフトバンク）も集合写真を公開。「良い位置おるやん！」「え、めっちゃ目立ってるよ！」と“立ち位置”に注目するファンも多かった。

肉を囲みながら士気を高めたナイン。牧原が投稿した大阪の焼肉店で撮影された1枚では、“ほぼセンター”に陣取り、充実した表情を見せている。「明日からまた頑張ります！ 今回は頑張って真ん中の方で写れました、応援よろしくお願いします」と3年前との変化を綴っている。

実は2023年の前大会で行われた決起集会の写真では、牧原は左端に写っていた。当時は鈴木誠也外野手（カブス）の辞退に伴う追加招集で事前合宿に参加できず、強化試合から途中合流したという経緯もあった。

そんな牧原を、ダルビッシュ有投手（パドレス）も気にかけていた。2月13日には自身のX（旧ツイッター）で、食事に誘ったことを明かしている。ダルビッシュは「大会が終わるまで全然話せず終わってしまったことを3年間引きずっていた。自分から2人で食事に行こうと誘いました」と、後輩への思いを報告していた。

かつては端っこだった集合写真の位置も真ん中付近へ。すっかりチームに溶け込み、存在感を増した姿に、SNS上では「ほんとだー、だいぶ真ん中」「めっちゃ頑張った場所ですね」「本当に真ん中にいる（笑）」「見つけましたよ（笑）」といった温かいコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）