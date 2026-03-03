大谷は公称193センチだが…

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に臨んだ。試合前練習では、対戦相手であるオリックスの新助っ人、ショーン・ジェリー投手が「やっぱりデカすぎる」「存在感えぐい」と大きな注目を集めた。

練習中のグラウンドは、多くのメディア関係者や両軍の選手、スタッフたちで溢れかえっていた。そんな中、ひと際異彩を放っていたのが球界最高身長213センチを誇るジェリーだ。周囲の選手と比較しても文字通り「頭一つ分」抜けている。

侍ジャパンの大谷翔平投手も193センチと長身だが、ジェリーはそれをさらに20センチも上回る。昨季のNPB最長身だったタイロン・ゲレーロ（元ロッテ）の203センチをも超え、現役最長身右腕となった。

試合前から凄まじい存在感を放つ28歳に対し、X（旧ツイッター）上では「飛び抜けてる」「人混みの中でも異次元の存在感」「でっかぁ！」「ジェリー目立ちすぎw」「どこにいるか一目で分かる」「え？ やばすぎ」といった驚きの声が止まらなかった。（Full-Count編集部）