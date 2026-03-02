約80種類の野菜を育てている、京都市山科区の農家「粟津農園」（@kyoyasai_urimasu2）が、約11キロもある巨大なダイコンの写真をスレッズ上で投稿しています。粟津農園の粟津さんに話を聞きました。

【画像】え…でっか！ コチラが「11キロの巨大ダイコン」の全貌です！ すごい…！！（3枚）

巨大なダイコンにびっくり！

投稿されたのは、はかりの上からはみ出し、写真に収まりきれないほど大きなサイズのダイコンです。はかりには「11.12キロ」と表示されています。

粟津さんによると、平均的なダイコンの重量は、京都中央卸売市場に出荷する場合で1本約1〜1.5キロ。飲食店や個人向けでは1本約2キロとのことです。11キロ超えのダイコンがいかに大きいかが分かります。

スレッズにはさまざまな農家のアカウントがあり、自慢の野菜、果物などが投稿されています。粟津さんは「これは消費者の方々、見たことないだろ！」という写真に興味があったそうです。そこで、ほかの農家のアカウントとつながりたいという思いを込め、粟津農園で収穫されたダイコンの写真を投稿したといいます。

京野菜の魅力を知ってもらうため、SNSを通して情報を発信しているという粟津さんは、スレッズについて、消費者と直接コメントでつながれる、一番のツールだとコメント。販売が目的のアカウントではないものの、スレッズ上でのやりとりで「粟津農園の野菜を購入したい」という声もあり、実際の販売につながるケースもあると教えてくれました。

スレッズで一番驚いたこととして、市場に出荷している九条ネギについて、「いつも買ってます」「今、冷蔵庫にあります」という声が寄せられたことが印象に残っていると話していました。