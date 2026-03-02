「MONOPOLY GO!」がハローキティ＆フレンズとコラボ！
アメリカのゲーム会社Scopelyは、ハローキティ＆フレンズが「MONOPOLY GO!」とコラボすることを発表した。
今回のコラボでは、株式会社サンリオの人気キャラクターたちが３月11日（水）〜３月30日（月）の期間限定で「MONOPOLY GO!」のミニゲームやアイテムなどに登場。イベント期間中は「パートナー」、「トレジャーズ（宝物発掘）」、「レーサーズ」、「デラックス・ドロップ」などハローキティ＆フレンズをテーマにしたミニゲームなどを体験できる。
これらは、ハローキティ＆フレンズのかわいらしい世界観と「MONOPOLY GO!」の世界観がマッチするように開発。あらゆるところにハローキティ、シナモロール、マイメロディ、けろけろけろっぴ、ポムポムプリン、ポチャッコ、クロミなどかわいいキャラクターたちの要素が満載となっている。
ミニゲームの詳細は以下。
「パートナーズ」
プレイヤーは友達とチームを組み、ルーレットを回してポイントを獲得し、ハローキティをテーマにしたアトラクションを建設して報酬を獲得する。
「トレジャーズ（宝物発掘）」
世界観を表現したエリアで、かわいらしいハローキティ＆フレンズのアイテムが登場する発掘型ミニゲーム。
「レーサーズ」
プレイヤーがサイコロを振って、ハローキティ、けろけろけろっぴ、シナモロール、クロミなどのサンリオキャラクターをテーマにしたレーシングカーを動かし、カラフルでキャラクターたちの世界観を表現したトラックで競い合う、チーム制のミニゲーム。
また、今回のコラボでは、賞品と交換するために友達同士で取引可能な９枚のステッカーで構成されるハローキティ＆フレンズのステッカーセットや新機能「スタイル・駒」の一部であるカスタマイズ可能な着せ替えアクセサリー付きのテーマ別インゲームの駒など幅広いテーマ別の収集アイテムを導入。
Scopelyのゲーム部門責任者のビクター・ディアス＝ロイグは今回のコラボに関して「『MONOPOLY GO!』のユーザーはハローキティとその仲間たちに対して深い愛情があり、だからこそ私たちのチームはより一層今回のコラボは細心の注意を払って進めました」、さらには「ファンに人気のミニゲームからビジュアルの細部に至るまで、我々開発者は『MONOPOLY GO!』の世界の中でどうすればハローキティ＆フレンズのかわいらしくて親しみのある世界観を表現し体験できるかを追求し、プレイヤーに驚きと感動を与えられるような内容に仕上げることができました」とコメントしている。
MONOPOLY TM, ® & © 2026 Hasbro. © 2026 SANRIO CO., LTD. Used under license.
