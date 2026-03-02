大阪で決起集会…森下はインスタグラムに英語で決意を綴る

野球日本代表「侍ジャパン」は1日夜、大阪で決起集会を行った。大谷翔平投手らがインスタグラムで続々報告した。30人超が笑顔で収まる集合写真が公開される中、注目されたのはメジャー組に囲まれ“センター”でピースする森下翔太外野手。ファンは「一番いいポジションにいて笑った」「森下翔太陽キャすぎるさすがに」など驚いている。

実は森下は宮崎で行われた決起集会の際も、集合写真では2列目の真ん中付近で笑みを浮かべている。そして今回、全員が揃って再び開催された決起集会。後方の鈴木誠也外野手に肩に手を置かれ、左には吉田正尚外野手、右には菊池雄星投手、前方には山本由伸投手とメジャーリーガーたちの真ん中でポーズを決めている。

自身のインスタグラムにも写真を公開した25歳は「We’ll be number one in the world with this team!（このチームで世界一になる）」と決意を綴っており、気持ちも高まったようだ。

SNS上には「集合写真で井端の隣に座り、宮崎の決起集会でも真ん中、そして今回もど真ん中に陣取る森下」「森下くんが誠也にかわいがってもらってそうで何より」「どこにおる?!って思ってたら、センターでさすがすぎる」「すごいメンツに囲まれたドセンターでピースしてるのメンタル強すぎる」「森下センターはっててやばい さすが皆の弟」「すんごいメンバーに囲まれたすんごい位置で余裕のピースかましててこわい」などの反応があった。（Full-Count編集部）