北海道民は「肺がんの罹患率」が高い…！「がんになりやすい県、なりにくい県」地域差がある意外な理由

日本人の死因の多くを占める「がん」。細胞の「コピーミス」によって引き起こされる病気であることは知られているが、実は都道府県でなりにくいがん、なりにくいがんの「地域差」があるという。衝撃のデータを、前編記事『 【衝撃】「大腸がん」ワーストは秋田…「がんになりやすい県、なりにくい県」ランキング』より続けて紹介しよう。

肺がんを引き起こす要因

がんのリスクを特に高めるのが、喫煙・飲酒・肥満。なかでも、年間約12万人が罹患し、大腸がんに次いで罹患数が多い肺がんの最たる要因は喫煙だ。喫煙者は非喫煙者に対して4〜5倍も発症リスクが高いという。がん対策研究所がん登録センターの堀芽久美氏が語る。

「肺がんとタバコの相関関係を示した研究は、世界中で代表的なものだけでも数百件もあり、因果関係は明らかです。とくに男性の場合、喫煙と感染症を抑えるだけで、がん全体の約4割を防げるといわれるほど、タバコの影響は絶大なのです」

肺がんの罹患率ランキングを見れば、喫煙率の高い地域とのつながりは一目瞭然だ。特に北海道は、厚生労働省が発表したデータによると、'00年代から20年以上にわたり喫煙率が全国ワースト3位以内に入り続けている。堀氏が続ける。

「歴史的な背景から、開拓精神の強い北海道では女性の喫煙率も非常に高い。肺がんは主に男性が罹患しやすいと言われますが、北海道の場合は女性にも多いのが特徴です。

基本的に喫煙率は東高西低といわれますが、大阪府、佐賀県、長崎県などは西日本でも高い傾向にあります」

国立がん研究センターが発表した「がん死亡数の順位」（'24年）によると、肺がんの死亡数は部位別で最も多くなっている。怖いのは、単なる肺だけの問題にとどまらないことにある。

「肺は呼吸した空気を血液に取り込む重要な臓器なので、全身にタバコの発がん物質を送ることになります。タバコによって肺だけでなく、他の部位にもがんを発症しやすくなるのです。

がんは老化とともにどうしても避けられない病気ですが、効果のある予防策はいくつもあります。とくに喫煙は最も直接的で確実なリスク要因なので、タバコを吸っている人は、禁煙外来などに相談の上、きっぱりやめることをおすすめします。

他にも可能性が示唆されている対策法に、果物食があります。バランスのいい食事に気をつけながら、柑橘系の果物を摂るようにするといいかもしれません」（堀氏）

食道がんになりやすい人の特徴

三大依存と言われる「酒・タバコ・ギャンブル」は、ときに人生を左右する。前項で見たように、タバコは肺がんの大きなリスクとなるが、酒は食道がんのリスクを著しく高める。ランキングを見れば、その傾向は明らかだ。

たとえば2位の新潟は、日本一の米どころとして知られ、越後の山々から流れる雪解け水で仕込む日本酒は全国屈指の名産品である。島根県や宮城県、京都府など、酒どころとして名高い県が罹患率のワースト上位に入るのは納得できる。だが、東京都や大阪府といった大都市圏が上位にランクインしているのはなぜだろうか。

「酒どころとして知られる地域だけでなく、お酒を飲みやすい環境にあるかどうかも重要です。東京都や大阪府は飲食店が多く、アルコールに接する機会が多い。

データを見ると、こうした環境が整っている地域ほど、食道がんの罹患率が高いことがわかります」（堀氏）

たとえお酒好きでなくても、飲酒の機会が多い環境にいれば、知らず知らずのうちに食道がんのリスクは高まっているというわけだ。

さらに、飲酒による食道がんへの影響は、体質による「酒に強い・弱い」にも大きく左右される。前出の中川氏が解説する。

「お酒を飲んで赤くなるような「弱い人」は、食道がんになりやすいことがわかっています。

アルコールが体内で分解されてできるアセトアルデヒドには発がん性があり、お酒が弱い人はアセトアルデヒドを無害な物質にする酵素の働きが弱いのです。

興味深いことに、この体質には地域差があります。縄文人の血が濃い北海道や沖縄などの人々は酒に強く赤くなりにくい。一方、弥生人の影響が強い近畿・東海・中国地方の人々は赤くなりやすい傾向があり、日本人の約45％がこのタイプだと言われています。

この体質の人が毎日、日本酒換算で3合以上飲むと、食道がんのリスクが50倍になるというデータもあるので注意が必要です」

ただし、お酒の強い・弱いにかかわらず、大量に飲めば結局のところ、がんのリスクは高まる。飲酒はたしなむ程度にとどめておきたい。

白血病は「血液のがん」

白血病は、白血球のもとになる細胞が異常に増えることで起きる病気で、「血液のがん」と呼ばれる。

罹患率が高いのは、長崎、鹿児島、大分など九州・沖縄地区に集中しているが、この背景には、特定のウイルスの存在があるとされる。

「白血病の罹患率が九州、沖縄に多いのは、成人T細胞白血病・リンパ腫（ATL）の原因となる『HTLV―1ウイルス』が、この地域に多いためです。このウイルスは主に母乳を介して母子感染するため、地域に定着しやすい特徴があります」（中川氏）

ただし、HTLV―1に感染しても実際に発症するのは一部で、大多数は生涯発症しない。また、現在では母子感染の対策が進んでおり、将来的にはこの地域差も解消されていくと期待されている。

「厚生労働省のもと、'11年からHTLV―1の妊婦抗体検査が公費で実施できるようになりました。母子感染の主なルートは母乳を介したものですから、リスクがあると判断された場合は、人工栄養に切り替えるなどの対策ができます」（堀氏）

がんは少しずつ予防できる病気になりつつある。今回挙げた表を参考に、自分の生活習慣やがんのリスクについて考えてみてはいかがだろうか。

「週刊現代」2026年3月2日号より

