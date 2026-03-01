侍ジャパンが中日と強化試合

野球日本代表「侍ジャパン」は2月28日、バンテリンドームで行われた中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で7-3で勝利した。27日に続き、中日を相手に連勝。試合後には中日ナインが侍ジャパンに向けて“エール”を送り、その光景にファンが胸を熱くしている。

この日、侍ジャパンは初回に牧秀悟内野手（DeNA）が本塁打を放ち先制。2回にも森下翔太外野手（阪神）がアーチを描き、1発攻勢で流れを掴んだ。4回に逆転を許したが、5回に坂本誠志郎捕手（阪神）が同点適時打。以降も打線がつながり、小園海斗内野手（広島）の適時打などで一挙5点をあげて勝ち越した。

試合後には中日ナインが一塁側ベンチ前に並び、侍ジャパンに向けて温かい拍手。前回大会に続く連覇を目指す第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて、心のこもったエールを届けた。

この光景にファンが注目。SNSには「試合終わっての中日の選手達の拍手、素敵すぎる！」「敗れたチームが勝者を称え、世界へ送り出す。これぞスポーツの美しさ」「終了後すぐにベンチ前で侍JAPANを拍手で讃えて素晴らしかった」などのコメントが寄せられていた。

名古屋での2試合を終えた侍ジャパンは、3月2日からは京セラドームでオリックス、阪神と対戦。大谷翔平投手（ドジャース）らメジャーリーガーの出場も解禁となるだけに、より一層の注目を集めそうだ。（Full-Count編集部）