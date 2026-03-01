小松彩夏、１歳の息子とともに塩竈ドライブへ…
女優の小松彩夏が2月26日、オフィシャルブログを更新。１歳の息子を連れて宮城県・塩竈方面へドライブに出かけたことを報告した。
2023年７月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年１月28日に第１子となる男児を出産した小松。この日、「塩竈までドライブ」と題してブログを更新すると「先日、塩竈方面へドライブ」と報告し、ベビーカーに手を添え、海をバックにした爽やかなプライベートショットを公開。
近くにあったという「おさかなミュージアム」にも立ち寄ったといい、「寄ったら（赤ちゃん絵文字）が大喜びでした」と息子の様子を明かした。館内ではマグロの展示や魚のパネルなどを楽しんだようで、小松自身も「私も寿司職人になりきってみたり笑」とおちゃめな一面を見せた。
さらに「天気も良くて展望台も最高に気持ちよかった」と青空と海が広がる絶景ショットも。ベビーカーを押しながら館内を巡る様子など親子での穏やかな時間が伝わる内容となっている。
最後には「東北や東京で子連れで出掛けられるおすすめスポットあったら教えてください」とファンへ呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「塩釜もかなり変わったね、神社有名だよ」「塩竈、良いですよね」「塩竈神社から見える、塩竈の湾、さらに向こうの松島というロケーションが好き」などの声が寄せられている。
2023年７月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年１月28日に第１子となる男児を出産した小松。この日、「塩竈までドライブ」と題してブログを更新すると「先日、塩竈方面へドライブ」と報告し、ベビーカーに手を添え、海をバックにした爽やかなプライベートショットを公開。
さらに「天気も良くて展望台も最高に気持ちよかった」と青空と海が広がる絶景ショットも。ベビーカーを押しながら館内を巡る様子など親子での穏やかな時間が伝わる内容となっている。
最後には「東北や東京で子連れで出掛けられるおすすめスポットあったら教えてください」とファンへ呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「塩釜もかなり変わったね、神社有名だよ」「塩竈、良いですよね」「塩竈神社から見える、塩竈の湾、さらに向こうの松島というロケーションが好き」などの声が寄せられている。