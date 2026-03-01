高橋克典、野呂佳代とのラジオで″悪ふざけ″トーク!?
俳優の高橋克典が2月26日、オフィシャルブログを更新。女優でタレントの野呂佳代とラジオ収録ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
bayfmのラジオ番組『TOYOTA KATSUMATA Presents“ Groovin' On The Road " 』で共にパーソナリティを務める高橋と野呂。この日、高橋は「昨日は野呂ちゃんとのラジオ」と題してブログを更新すると「『窓』の話、しました！」と収録内容の一端を明かし、スタジオでマイクを前に笑顔を見せる高橋と手を伸ばしてほほ笑む野呂の和やかな収録の雰囲気が伝わる収録オフショットを公開。
野呂については「超売れっ子の野呂ちゃんとスケジュール合わせるのが大変！」と多忙ぶりに触れつつ、「スタジオに入ると不思議と肩の力が抜けて、野呂ちゃんの明るさや 率直さについつい悪ふざけも」とリラックスした収録だったことも報告。「ディレクターさん、ちゃんとした番組にするためにいつも編集大変です。笑」とユーモアも交えてつづった。
また、この日は収録後に会食を控えていたという高橋。「僕はこの後会食なのでスーツ着用。最終の新幹線で京都へ」とスケジュールも明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「２人の笑顔可愛い」「最高」「克典の笑顔癒し最高」「カッコイイ」「スーツがお似合い」「ダンディー」「素敵」「ラジオを聴くのが楽しい」 「気を付けていってらっしっしゃいませ〜」「野呂ちゃんとのトーク毎週楽しく拝聴しています」などの声が寄せられている。
bayfmのラジオ番組『TOYOTA KATSUMATA Presents“ Groovin' On The Road " 』で共にパーソナリティを務める高橋と野呂。この日、高橋は「昨日は野呂ちゃんとのラジオ」と題してブログを更新すると「『窓』の話、しました！」と収録内容の一端を明かし、スタジオでマイクを前に笑顔を見せる高橋と手を伸ばしてほほ笑む野呂の和やかな収録の雰囲気が伝わる収録オフショットを公開。
また、この日は収録後に会食を控えていたという高橋。「僕はこの後会食なのでスーツ着用。最終の新幹線で京都へ」とスケジュールも明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「２人の笑顔可愛い」「最高」「克典の笑顔癒し最高」「カッコイイ」「スーツがお似合い」「ダンディー」「素敵」「ラジオを聴くのが楽しい」 「気を付けていってらっしっしゃいませ〜」「野呂ちゃんとのトーク毎週楽しく拝聴しています」などの声が寄せられている。