【ベルリン＝工藤彩香、北京＝吉永亜希子】中国の習近平（シージンピン）国家主席とドイツのメルツ首相は２５日の北京での首脳会談後、共同プレス声明を発表し、両国の「戦略的パートナーシップ」の発展に意欲を示した。

直近に行われた仏英首脳と習氏の会談では同様の声明は出ておらず、独中間の関係改善を印象付けた。中国への再接近を巡っては、安全保障上の影響を危惧する声も出ている。

声明では、両国の関係強化には「対話による解決」が必要だとし、メルツ氏の訪中はその一歩だと強調した。独中がそれぞれ有する懸念事項なども盛り込まれており、関係改善に向けて両国が配慮していく考えを示したものとみられる。

メルツ氏は会談後、報道陣に「率直で良い話し合いが出来た」と総括し、停滞する政府間協議を再開する考えを明らかにした。

両国関係は、２０２２年のウクライナ侵略で中国がロシア寄りの姿勢を崩さなかったことで冷え込んだ。メルツ氏が関係改善を急ぐ背景には、欧州を冷遇する米国の姿勢がある。トランプ政権はデンマーク自治領グリーンランドの領有問題を巡り、欧州を追加関税で脅した。米国との溝が深まるなか、中国との関係改善が実現しなければ、経済が冷え込む恐れがある。

一方、習政権は米欧の関係悪化を好機と捉え、経済をテコに欧州との関係改善を進めたい考えだ。中国側は声明で、「独側が重視する貿易不均衡や（軍民両用製品の）輸出入管理の問題に注意する」と明記するなど、懸念を払拭（ふっしょく）する姿勢を示した。独側が「一つの中国」政策を「重ねて堅持する」ことも明記された。

他の欧州諸国も、中国との関係改善を模索している。マクロン仏大統領は昨年１２月に訪中し、人工知能（ＡＩ）分野などでの協力を確認。スターマー英首相も今年１月、英首相として８年ぶりに訪中し、経済協力強化で一致するなど「中国詣で」が相次いだ。

ただ、中国再接近には慎重論が根強い。ドイツ国際安全保障研究所のナディーン・ゴーデハルト氏は、「帝国主義的な中国への接近がもたらす影響を慎重に検討する必要がある」と警鐘を鳴らす。「安全保障面での明確な戦略なしに、経済協力を議論するべきではない」と指摘し、中国の姿勢を見極めることが重要だと強調した。