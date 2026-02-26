裏と表が曖昧なバッグ”がテーマ！「MAQL」（マクル）の魅力とは
東京の職人技と現代デザインが出会い、新たなバッグが生まれた。“裏と表が曖昧なバッグ”というユニークなコンセプトを掲げる「MAQL（マクル）」である。本製品は、東日本バッグ工業組合が展開する産地ブランド「BAG MAKERS TOKYO」の取り組みから誕生したコラボレーションモデルだ 。伝統産業が培ってきた高度な技術と、現代的なデザイン思考を融合させることで、これまでにない存在感を放つバッグへと昇華している。
■“裏と表が曖昧”という発想
MAQLの最大の特徴は、そのコンセプトにある。
一般的にバッグは「外側＝表」「内側＝裏」という明確な構造を持つ。しかしMAQLは、その境界をあえて曖昧にする設計思想を採用。見た目は極めてシンプルでありながら、その実現には職人の高度な技術が不可欠であった 。
たとえば、側面の滑らかな曲面を生み出すため、生地の端をギザギザに加工し、手縫いで丁寧に仕上げている。これは見た目のミニマルさとは裏腹に、極めて繊細な工程を要する作業である。
さらに、革を裏返した際にロゴが反転する仕様を採用した。バッグを“裏”にした瞬間、ロゴの存在が変化し、「裏」の存在を強く印象づける。裏と表が単なる機能的区分ではなく、デザインの一部として再定義されているのだ 。
■見えない部分にこそ宿る、東京の職人技
BAG MAKERS TOKYOが掲げるのは、「見えない部分にまで丁寧にこだわるものづくり」である 。
MAQLはまさにその思想を体現するプロダクトと言える。
外からは分からない構造や縫製の細部に至るまで徹底的に作り込むことで、フォルムの美しさと構造の強度を両立させた。シンプルであるほど、わずかな歪みや粗が目立つだろう。その緊張感の中で完成された造形は、静かな存在感を放っている。
価格は、
・MAQLハンドバッグ：19万8,000円（税込）
・MAQLチャーム：6万6,000円（税込）
決して安価ではない。しかしその背景には、東京の袋物産業が長年培ってきた技術と、次世代へ継承すべきクラフトマンシップがある。
■“持つ”ことで完成するコンセプト
MAQLは、単なるファッションアイテムではない。
裏と表を行き来する構造は、「どちらが本質なのか」という問いを投げかける。外側の美しさか、それとも内側の構造か。あるいは、その両方か。
バッグを持つ人の動きによって、光の当たり方によって、そして裏返すというアクションによって、印象は変化する。使い手が関わることで完成するデザインと言えるだろう。
■伝統産業からの新しい提案
東京の袋物産業は、世界に誇る技術を持ちながらも、市場縮小や後継者不足といった課題に直面している 。その中で誕生したMAQLは、「技術をどう見せるか」という問いへの一つの答えと言えそうだ。表層的な装飾ではなく、構造そのものをデザインに昇華させる。伝統と革新の融合とは、まさにこの姿勢を指すのだろう。
“裏と表が曖昧なバッグ”という逆説的なテーマは、バッグという日用品に哲学を持ち込んだ。
MAQLは、持つ人に問いを投げかける。
あなたにとっての“表”とは何か。
そして“裏”とは何か。
その答えは、手に取った瞬間から始まる。
■東日本バッグ工業組合
■BAG MAKERS TOKYO
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
MAQLの最大の特徴は、そのコンセプトにある。
一般的にバッグは「外側＝表」「内側＝裏」という明確な構造を持つ。しかしMAQLは、その境界をあえて曖昧にする設計思想を採用。見た目は極めてシンプルでありながら、その実現には職人の高度な技術が不可欠であった 。
たとえば、側面の滑らかな曲面を生み出すため、生地の端をギザギザに加工し、手縫いで丁寧に仕上げている。これは見た目のミニマルさとは裏腹に、極めて繊細な工程を要する作業である。
さらに、革を裏返した際にロゴが反転する仕様を採用した。バッグを“裏”にした瞬間、ロゴの存在が変化し、「裏」の存在を強く印象づける。裏と表が単なる機能的区分ではなく、デザインの一部として再定義されているのだ 。
■見えない部分にこそ宿る、東京の職人技
BAG MAKERS TOKYOが掲げるのは、「見えない部分にまで丁寧にこだわるものづくり」である 。
MAQLはまさにその思想を体現するプロダクトと言える。
外からは分からない構造や縫製の細部に至るまで徹底的に作り込むことで、フォルムの美しさと構造の強度を両立させた。シンプルであるほど、わずかな歪みや粗が目立つだろう。その緊張感の中で完成された造形は、静かな存在感を放っている。
価格は、
・MAQLハンドバッグ：19万8,000円（税込）
・MAQLチャーム：6万6,000円（税込）
決して安価ではない。しかしその背景には、東京の袋物産業が長年培ってきた技術と、次世代へ継承すべきクラフトマンシップがある。
■“持つ”ことで完成するコンセプト
MAQLは、単なるファッションアイテムではない。
裏と表を行き来する構造は、「どちらが本質なのか」という問いを投げかける。外側の美しさか、それとも内側の構造か。あるいは、その両方か。
バッグを持つ人の動きによって、光の当たり方によって、そして裏返すというアクションによって、印象は変化する。使い手が関わることで完成するデザインと言えるだろう。
■伝統産業からの新しい提案
東京の袋物産業は、世界に誇る技術を持ちながらも、市場縮小や後継者不足といった課題に直面している 。その中で誕生したMAQLは、「技術をどう見せるか」という問いへの一つの答えと言えそうだ。表層的な装飾ではなく、構造そのものをデザインに昇華させる。伝統と革新の融合とは、まさにこの姿勢を指すのだろう。
“裏と表が曖昧なバッグ”という逆説的なテーマは、バッグという日用品に哲学を持ち込んだ。
MAQLは、持つ人に問いを投げかける。
あなたにとっての“表”とは何か。
そして“裏”とは何か。
その答えは、手に取った瞬間から始まる。
■東日本バッグ工業組合
■BAG MAKERS TOKYO
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」