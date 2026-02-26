日本ハム時代の同僚・近藤健介と談笑した

野球日本代表「侍ジャパン」のドジャースの大谷翔平投手が26日、バンテリンドームで行われた練習に合流した。3年ぶりに代表ユニホームに袖を通し、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整を開始。フィールドに姿を見せると、ずっと“隣”にいた人物にファンも大興奮だった。

大谷は背番号「16」のビジターユニホームを着用してグラウンドに姿を現すと、小走りですぐに近藤健介外野手（ソフトバンク）のもとへ向かった。日本ハム、そして前回のWBCでも世界一を経験した先輩に対して、大谷は終始リラックスした表情を見せ、談笑していた。

2023年の第5大会でMVPに輝いた大谷は、今回も中心選手として期待される。昨年11月末に参加を表明し、今大会では打者に専念する見込みだ。侍ジャパンは24日に宮崎キャンプを終えて名古屋へ移動。今後は27日からの中日との強化試合を経て、大谷らメジャー組は3月2日のオリックス戦から実戦に出場する予定となっている。

X（旧ツイッター）のファンは「やっぱり近藤大谷」「大谷さん近藤くんと話しながら」「やっぱ近藤と大谷仲良しだね」「大谷さんに会えて近藤健介さんのニヤニヤが止まらない」「大谷と対等に話せる近藤w」「近藤ずっと大谷とおるの可愛いな」「ツンツンしながら1番好きやん」「大谷ずっと近藤とベッタリだなw」などと、かつてのチームメートが見せた絆に大興奮だった。（Full-Count編集部）