ロバーツ監督は辛口「直球をうまく制球しないといけない」

ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、アリゾナ州スコッツデールで行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板した。2イニングの予定が1回1/3を投げて3失点と乱調で、予定より早くマウンドを降りた。ほろ苦い春の初登板となった右腕に対し、現地のスカウトからは「死ぬほど怯えているように見えた」などと厳しい声が上がっている。

初回の立ち上がりからメジャーの洗礼を浴びた。先頭打者にフォーシームを痛打されると、四球を挟んでアレナド、バルガスに連続適時打を浴びていきなり3失点を喫した。2回は先頭から空振り三振を奪い、前の回から3者連続三振としたが、9番打者に四球を与えたところで降板。36球を投げて3安打2四球3失点、3奪三振という内容だった。

フォーシームの最速は98.6マイル（約158.6キロ）を計測したものの、制球に苦しんだ。試合後に佐々木は「良かったところは少なかった」と反省。デーブ・ロバーツ監督も「直球をうまく制球しないといけない」と課題を指摘しつつ、「昨年の経験をもとに強化しようとしているところなわけだし」と期待を込めた辛口なエールを送っていた。

厳しい視線を向ける米メディアもある。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「ササキは期待された高揚感や信頼を勝ち取るような投球を見せることはできなかった」と指摘。さらに、現場にいたあるスカウトがボディーランゲージから自信のなさが伺えたとし、「死ぬほど怯えているように見えた」と酷評したことも伝えている。次回登板での真価が問われる。（Full-Count編集部）