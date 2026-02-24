『葬送のフリーレン』コミュ症感出てる！人気漫画家のイラストに衝撃「ジト目、めっちゃすき」「絵柄が120%マッチ」
アニメ『葬送のフリーレン』第2期放送を記念して、公式Xにて『古見さんは、コミュ症です。』作者・オダトモヒトからのお祝いイラストが公開された。ジト目のユーベルの姿を見ることができる。
【写真】ジト目可愛い！『古見さん』作者が描いたユーベルのイラスト
これにネット上では「ユーベルかわいい 前髪から覗くジト目、めっちゃすき」「ユーベルとオダトモヒト先生の絵柄が120%マッチしてる」「代表作と、キャラのチョイスが絶妙だなと」「コミュ症感出てて最高すぎる」などの声をあげている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
【写真】ジト目可愛い！『古見さん』作者が描いたユーベルのイラスト
これにネット上では「ユーベルかわいい 前髪から覗くジト目、めっちゃすき」「ユーベルとオダトモヒト先生の絵柄が120%マッチしてる」「代表作と、キャラのチョイスが絶妙だなと」「コミュ症感出てて最高すぎる」などの声をあげている。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優