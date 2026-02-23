北浦は昨オフに日本ハムを自由契約、巨人に入団

日本ハムを自由契約となり、巨人に加入した北浦竜次投手の評価が高まっている。21日に那覇で行われたヤクルトとのオープン戦では、9回から登板すると最速150キロの直球を武器に1イニングを3者凡退、2奪三振無失点の好投を見せた。ファンからは「北浦獲れたのデカすぎ」「めちゃ打ちにくそう」「良い補強をした」と声が上がっている。

1軍スタートとなった春季キャンプでは、11日の紅白戦で1イニングを無失点に抑えると、15日に行われた広島との練習試合でも9回のマウンドへ。1イニングを無失点の快投を披露し、安定した投球を続けている。

北浦は2017年ドラフト5位で日本ハムに入団した左腕。2024年オフに戦力外通告を受け、昨季まで育成選手として日本ハムに在籍していた。昨オフに自由契約となったことで巨人が獲得に動いた。

快投が続く身長184センチ、体重103キロの大型左腕にG党は歓喜。「また日ハムからお宝選手獲れたかも」「北浦めっちゃいい球投げるな」「また良いピッチャー獲れたな、すげえ楽しみだわ」「巨人の中継ぎ補強、大成功じゃね？」と賛辞のコメントが並んだ。（Full-Count編集部）