「阪急杯・Ｇ３」（２１日、阪神）

１年のブランクは本当なのか。１番人気のソンシが圧倒的なスピードを見せつけた。前半３Ｆ３３秒１と開幕馬場を考慮しても速いペースのなか、３番手で追走。肩ムチで闘魂注入し最後の直線を迎えると、あっという間に抜け出して後続を置き去りにした。２着に３馬身半差をつけて重賞初Ｖ。２５年阪神Ｃでルガルが刻んだ記録を０秒１更新する１分１８秒９のコースレコードのおまけ付きだ。

デビューから全ての手綱を取る川田は「とてもいいリズムで走れました。ちゃんと動ける雰囲気でしたし、それ通りの走りです」と冷静に振り返る。長期休養を感じさせない勝利だが、道のりは険しかったようで「途中で何度もレースを使おうとしましたが整わず、諦めてということを繰り返した１年でした。久しぶりの競馬でこれだけの内容にびっくりしましたし、頭が下がる思いです」と相棒をねぎらった。

１１年連続ＪＲＡ重賞Ｖを決めた中内田師は「牧場関係者にうまいこと立ち上げていただいて、リハビリに関わった皆さんのおかげだと思います」と感謝の言葉を口にした。優先出走権を獲得した高松宮記念（３月２９日・中京）については「馬の状態を見ながら」と慎重な姿勢も「休み明けで１００％の出来ではなかった。思ったより時計も速かったし、そういう意味では楽しみ」と今後の飛躍に期待せずにはいられない。

馬主はフォーエバーヤングでサウジＣを連覇した藤田晋氏。外国産馬の“シン・怪物”で今度は芝のスプリント界を支配する。