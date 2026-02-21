¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¡¢¶ùÅÄ¤Ë¡È¼Õºá¡É¡¡¼ê½Ñ½ª¤¨¡ÄÂåÂØÁª½Ð¤Ë¡ÖÆñ¤·¤¤Ä´À°¤ÇÉéÃ´¤ò¡×
µåÃÄ¤¬¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎöË¥¹ç½Ñ¡×¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ÆÂà±¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½
¡¡ºå¿À¤Ï21Æü¡¢ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎöË¥¹ç½Ñ¡×¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤òÂà±¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀÐ°æ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÂåÂØÁª¼ê¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿À¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¤Ø¡ÖÆñ¤·¤¤Ä´À°¤ÇÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ïºòµ¨53»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨0.17¡¢36¥Û¡¼¥ë¥É¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¤Ç¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¤·¡¢Ã´²Í¤ÇÂà¾ì¡£º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î½Å½ý¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì¼Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¶ùÅÄ¤¬µÞî±ÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìµ»ö¤Ë¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ËÆñ¤·¤¤Ä´À°¤ÇÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò³«Ëë¤«¤éÀï¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î¼Õºá¤ÈÌµÇ°¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÇ°¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀïÍ§¤¿¤Á¤Ø¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎWBCÏ¢ÇÆ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤Þ¤¿Ëþ°÷¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë